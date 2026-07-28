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台東伽藍漁港驚見油汙！海巡緊急應變防汙染擴散 30分鐘完成清除

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海巡人員今天上午於台東市伽藍漁港發現港區水面油汙後，立即布放吸油棉片及吸油棉條控制汙染範圍，約30分鐘完成清除，避免油汙持續擴散。圖／第一三岸巡隊提供
海巡人員今天上午於台東市伽藍漁港發現港區水面油汙後，立即布放吸油棉片及吸油棉條控制汙染範圍，約30分鐘完成清除，避免油汙持續擴散。圖／第一三岸巡隊提供

台東市伽藍漁港今天驚見港區水面出現油汙，海巡署東部分署第一三岸巡隊巡查時立即啟動油汙應變機制，並通知縣環保局及海洋委員會海洋保育署台東海洋保育站到場協助，透過布設吸油棉片及吸油棉條等方式控制汙染範圍，約30分鐘即完成油汙清除，避免汙染持續擴散。

海巡署表示，第一三岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午10時25分巡查港區時，發現水面有一處約10公尺長、5公尺寬的不明油汙，隨即依標準作業程序展開應變，第一時間於油汙周邊布放吸油棉片及吸油棉條，同時查察港區停泊漁船，釐清是否為汙染來源。

經各單位共同處置，至上午11時10分已完成油汙清除，成功控制汙染情形，避免影響港區海域環境及海洋生態，至於油汙來源仍待進一步釐清。

海巡署呼籲，民眾若在海上或港區發現油汙、海洋汙染或其他危害情形，可拍照蒐證並撥打118海巡服務專線，或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡將立即派員查處，共同維護海洋環境與生態資源。

台東 海巡署

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