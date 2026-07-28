台東博覽會主題館活的學校 參訪突破4.2萬人次

台東博覽會主題館「活的學校」6月26日試營運起至昨天，累計逾4.2萬人次參訪，7月5日單日創下3211人次，展場透過書寫、摺紙船及場域互動，在台東完成一堂沒有標準答案的生活練習。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，從6月26日試營運以來截至昨天，2026台東博覽會整體參與狀況累計達42萬5785人次，單日以7月5日3萬4112人次最高，其次為7月19日3萬2806人次、7月4日3萬2313人次及7月18日3萬1505人次，人流高峰主要集中週末。

其中主場館A1「活的學校」累計4萬2542人次參訪，5日單日創下3211人次，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、觀光署長陳玉秀均參訪，展覽以一本「活的學校」練習本為引導，邀請觀眾打開五感，透過書寫、摺紙船及場域互動，在台東完成一堂沒有標準答案的生活練習。

台東縣政府表示，「活的學校」將展覽轉化為一堂可以親自參與的生活課，觀眾不只是觀看展品，而是從「練習」出發，練習呼吸、行走、觀察、發呆，也練習暫時把手機放下，重新感受身邊的山海、風與人的關係，「慢，不是停下來，而是一種需要每天練習的生活方式」。

為鼓勵民眾投入展覽體驗，凡於現場完成指定打卡，即可獲得限量「活的學校」練習本，數量有限，送完為止。練習本不是考卷，也不是一定要完成的作業；民眾可以在其中畫畫、塗鴉，寫下一句當下想說的話，也可以留下一頁空白，依自己的節奏記錄在台東的感受。

練習本中還藏有一張可撕下的紙，參觀者可寫下一段故事、一句話或一個願望，再依步驟摺成小船，帶到展場以石頭堆砌的池子。從南島民族乘船航向大海的想像出發，每一艘紙船承載著不同的故事，在展場裡漂流、相遇，也讓個人的參觀經驗與台東的島嶼文化產生連結。

台東縣政府表示，「活的學校」不只是一座展館，也是認識台東博覽會的重要起點。觀眾從主場館掌握博覽會的核心理念與參觀脈絡後，還可循著不同主題走進城市及各展區，讓整座台東成為一所「活的學校」。今夏歡迎大家來到台東，做一份沒有標準答案的作業，完成一次屬於自己的生活練習。