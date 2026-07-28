花蓮市中山建國路口8月科技執法上路 專測汽機車未停讓行人

花蓮市中山路與建國路口科技執法設備將於8月1日起轉型啟用，取締項目改為專責偵測「汽機車未停讓行人」，由於路口近年完成道路改善及人行道優化工程，原有取締功能已不符現況，警方調整執法方向，強化行人路權保障。

花蓮縣警察局今天表示，中山路與建國路口科技執法於2022年9月26日啟用，原針對闖紅燈、跨越禁止變換車道線、機車未依規定兩段式左轉及紅燈越線等違規行為取締，不過當時因路口標線辨識度不足，加上部分駕駛為閃避路旁違規停車而跨越雙向雙白實線，遭系統拍照舉發而引起民怨。

警方考量執法明確性原則，於同年12月15日暫停該處科技執法，並重新繪設標線後恢復運作，希望減少爭議並提升用路人辨識度。

警察局指出，中山路與建國路口自去年7月起，重新規畫道路改善及周邊人行道，路口型態已與過去不同，原有科技執法系統無法再有效偵測闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌、標線、號誌行駛等違規項目，因此決定調整設備功能，改以取締「汽機車未停讓行人」為主，相關系統測試已完成。

警方表示，中山路與建國路口位處花蓮市區重要幹道、車流量大，導入不停讓行人科技執法設備，盼透過科技輔助執法方式，提升駕駛停讓觀念，保障行人穿越路口安全。

警察局強調，科技執法設置目的在於防制交通違規及事故發生，改善道路秩序，而非以取締開罰為目的，呼籲駕駛人行經路口時減速慢行，確實停讓行人優先通行，營造友善、安全的交通環境。