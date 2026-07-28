快訊

昔邵氏女星…侯冠群82歲媽媽李嘉茜病逝 立委媳婦李彥秀哀慟發聲

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮市中山建國路口8月科技執法上路 專測汽機車未停讓行人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市中山路與建國路口科技執法自8月1日起，取締項目從原本的闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌標線號誌行駛等，改為汽機車未停讓行人。圖／花蓮縣警察局提供
花蓮市中山路與建國路口科技執法自8月1日起，取締項目從原本的闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌標線號誌行駛等，改為汽機車未停讓行人。圖／花蓮縣警察局提供

花蓮市中山路與建國路口科技執法設備將於8月1日起轉型啟用，取締項目改為專責偵測「汽機車未停讓行人」，由於路口近年完成道路改善及人行道優化工程，原有取締功能已不符現況，警方調整執法方向，強化行人路權保障。

花蓮縣警察局今天表示，中山路與建國路口科技執法於2022年9月26日啟用，原針對闖紅燈、跨越禁止變換車道線、機車未依規定兩段式左轉及紅燈越線等違規行為取締，不過當時因路口標線辨識度不足，加上部分駕駛為閃避路旁違規停車而跨越雙向雙白實線，遭系統拍照舉發而引起民怨。

警方考量執法明確性原則，於同年12月15日暫停該處科技執法，並重新繪設標線後恢復運作，希望減少爭議並提升用路人辨識度。

警察局指出，中山路與建國路口自去年7月起，重新規畫道路改善及周邊人行道，路口型態已與過去不同，原有科技執法系統無法再有效偵測闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌、標線、號誌行駛等違規項目，因此決定調整設備功能，改以取締「汽機車未停讓行人」為主，相關系統測試已完成。

警方表示，中山路與建國路口位處花蓮市區重要幹道、車流量大，導入不停讓行人科技執法設備，盼透過科技輔助執法方式，提升駕駛停讓觀念，保障行人穿越路口安全。

警察局強調，科技執法設置目的在於防制交通違規及事故發生，改善道路秩序，而非以取締開罰為目的，呼籲駕駛人行經路口時減速慢行，確實停讓行人優先通行，營造友善、安全的交通環境。

花蓮市中山路與建國路口科技執法自8月1日起，取締項目從原本的闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌標線號誌行駛等，改為汽機車未停讓行人。圖／花蓮縣警察局提供
花蓮市中山路與建國路口科技執法自8月1日起，取締項目從原本的闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌標線號誌行駛等，改為汽機車未停讓行人。圖／花蓮縣警察局提供

科技執法

延伸閱讀

屏科大拆49處減速丘設測速照相 學生會籲降低事故風險、安全為原則

70歲翁騎車闖紅燈驚險閃車 下一秒遭特斯拉撞飛命危

影／女騎士待轉區等不及闖紅燈...賓士躲不掉衝入騎樓 波及6輛機車

北市推交通安全教育 蔣萬安指示結合Youbike

相關新聞

花蓮市中山建國路口8月科技執法上路 專測汽機車未停讓行人

花蓮市中山路與建國路口科技執法設備將於8月1日起轉型啟用，取締項目改為專責偵測「汽機車未停讓行人」，由於路口近年完成道路改善及人行道優化工程，原有取締功能已不符現況，警方調整執法方向，強化行人路權保障。

原民獵槍訓練報名瘋傳 台東縣府：假消息、勿上當

近日網路流傳台東縣將辦理「115年度甲式獵槍訓練」活動，甚至出現報名資訊，引發不少原住民族人關注與討論。縣府澄清表示，網路流傳內容並非正式公告，目前相關訓練仍在行政作業階段，最快預計8月中旬辦理，正式報名資訊將待核定後另行公布，呼籲民眾勿輕信網路錯誤訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。