快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮市山海景觀套房法拍 執行署官網可看環景照

中央社／ 花蓮28日電

行政執行署花蓮分署將於8月4日舉辦拍賣會，標的包括花蓮市民生路電梯大樓的11間景觀套房，有面海面山不同房型，底價介於488萬至586萬餘元間，可至執行署官網觀賞環景照。

法務部行政執行署花蓮分署今天表示，將舉辦8月份「123全國聯合拍賣會」，此次拍賣的民生路電梯大樓11間套房，分別位於5樓、6樓、8樓及10樓，不同樓層擁有各具特色的景觀視野。

花蓮分署表示，有的戶別面向太平洋、有的戶別則面向中央山脈，四季山巒景緻映入眼簾。對於喜愛花蓮山海風光，或希望擁有兼具景觀與生活品質住宅的民眾而言，相當具有吸引力。

花蓮分署說明，屋況目前均保留毛胚格局，應買人可依個人需求及喜好，自行規劃室內裝潢與空間配置，打造專屬於自己的山海景觀宅。每間套房均提供360度環景照，詳情可參閱拍賣網站公告訊息。本次為第一次拍賣，每戶底價介於新台幣488萬餘元至586萬餘元間，機會難得。

花蓮分署表示，其他更多的法拍物件、應買條件與相關資訊，可參閱行政執行署拍賣公告查詢系統內容。

另外，花蓮分署提醒民眾，暑假期間旅遊及返鄉車潮增加，持續執行「交通專案」，對於欠繳牌照稅、交通罰鍰、公路養管費等案件，將依法查扣財產辦理各項拍賣，呼籲民眾務必遵守交通規則，共同維護安全有序的用路環境。

花蓮

延伸閱讀

花蓮瑞穗發振興禮金每人3千元 即起至8/25止

「出捷運站即到家」高雄大寮384戶社宅公告招租 今年底可入住

萬里溪堰塞湖穩定溢流 壩頂崩塌土石滑動堆積河床

花蓮、台東、雲林也能叫Uber了！歡慶全台上線 輸入優惠碼最高折200元

相關新聞

東石海之夏煙火秀幕後曝光 在地煙火公司打造煙火故鄉國際級花火秀

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。

苗栗關懷據點共餐老人好愛 鍾東錦拍板9月起碼補至1萬元

社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣有190個據點每周辦理1次以上，縣長鍾東錦考量物價上漲等因素，今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元，也請鄉鎮市公所視財政狀況配合加碼。

心經52方套印歷時6年完成 刻出般若波羅蜜多心經全文

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出。集結書法、篆刻、書印結合等多元創作，以刀筆刻寫歲月，以書墨沉澱人生；展覽作品中受矚目的「心經52方套印」，歷時6年完成，以青田石逐方鐫刻「般若波羅蜜多心經」全文。

原民獵槍訓練報名瘋傳 台東縣府：假消息、勿上當

近日網路流傳台東縣將辦理「115年度甲式獵槍訓練」活動，甚至出現報名資訊，引發不少原住民族人關注與討論。縣府澄清表示，網路流傳內容並非正式公告，目前相關訓練仍在行政作業階段，最快預計8月中旬辦理，正式報名資訊將待核定後另行公布，呼籲民眾勿輕信網路錯誤訊息。

中捷藍線地下段設計首度曝光！依區域特性展現多元特色

台中捷運藍線目前進行細部規畫中，地下段建築設計首度亮相，B09站至B14站以「泉源之箭，湧向無限」為設計概念；B15站至B20站則以「光．鏈（Light Link）」為設計概念，採「減法美學」融合綠建築理念，並依據區域特性規劃展現多元風貌。

國7發包不順接連流標 通車再延2年

國道七號高速公路延宕多年，沿途設七處交流道，原預計今年上半年動工，然而高雄小港、臨海及鳳寮路段共三個重要土建標卻接連流標，地方憂心今年無法順利動工、亦無法達成二○三○年完工通車目標。高公局表示，目前仍朝今年底前決標開工目標努力，經滾動檢討，二○三二年為主線通車時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。