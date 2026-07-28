花蓮市山海景觀套房法拍 執行署官網可看環景照

行政執行署花蓮分署將於8月4日舉辦拍賣會，標的包括花蓮市民生路電梯大樓的11間景觀套房，有面海面山不同房型，底價介於488萬至586萬餘元間，可至執行署官網觀賞環景照。

法務部行政執行署花蓮分署今天表示，將舉辦8月份「123全國聯合拍賣會」，此次拍賣的民生路電梯大樓11間套房，分別位於5樓、6樓、8樓及10樓，不同樓層擁有各具特色的景觀視野。

花蓮分署表示，有的戶別面向太平洋、有的戶別則面向中央山脈，四季山巒景緻映入眼簾。對於喜愛花蓮山海風光，或希望擁有兼具景觀與生活品質住宅的民眾而言，相當具有吸引力。

花蓮分署說明，屋況目前均保留毛胚格局，應買人可依個人需求及喜好，自行規劃室內裝潢與空間配置，打造專屬於自己的山海景觀宅。每間套房均提供360度環景照，詳情可參閱拍賣網站公告訊息。本次為第一次拍賣，每戶底價介於新台幣488萬餘元至586萬餘元間，機會難得。

花蓮分署表示，其他更多的法拍物件、應買條件與相關資訊，可參閱行政執行署拍賣公告查詢系統內容。

另外，花蓮分署提醒民眾，暑假期間旅遊及返鄉車潮增加，持續執行「交通專案」，對於欠繳牌照稅、交通罰鍰、公路養管費等案件，將依法查扣財產辦理各項拍賣，呼籲民眾務必遵守交通規則，共同維護安全有序的用路環境。