萬里溪堰塞湖穩定溢流 壩頂崩塌土石滑動堆積河床

林保署花蓮分署監測萬里溪堰塞湖，目前湖面水位高程1091.34公尺，蓄水量約616.91萬立方公尺，湖區呈穩定溢流，壩頂右側崩塌土石持續向下邊坡滑動堆積河床，持續密切監測後續變化。

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資訊，依據7月22日航測及遙測分署空載光達測量成果，堰塞湖壩頂最新高程修正為1090.5公尺。截至今天上午9時20分，湖面水位高程為1091.34公尺，蓄水量約616.91萬立方公尺，湖區呈穩定溢流狀態。

花蓮分署表示，依據上午6時50分無人機空拍影像、水位監測、現地判釋及下游CCTV河川水位等綜合評估，堰塞湖仍維持穩定溢流，壩體僅出現輕微沖刷及下切情形，整體結構仍維持完整，尚無立即性破壞跡象；另外，壩頂右側崩塌土石仍持續向下邊坡滑動堆積河床，分署將持續密切監測其後續變化。

花蓮分署指出，依氣象署定量降水預報（QPF），萬里溪堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量及未來24小時累積雨量皆為8.9毫米，皆未達警戒發布標準；另外，雖然堰塞湖右側崩塌緩慢下滑，導致水位上升約75至85公分，較昨天略為升高5公分，但整體水量對下游影響範圍仍侷限於河道內。將持續24小時掌握堰塞湖變化，並依監測結果滾動調整警戒及應變措施，確保下游居民安全。