快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里溪堰塞湖穩定溢流 壩頂崩塌土石滑動堆積河床

中央社／ 花蓮縣28日電

林保署花蓮分署監測萬里溪堰塞湖，目前湖面水位高程1091.34公尺，蓄水量約616.91萬立方公尺，湖區呈穩定溢流，壩頂右側崩塌土石持續向下邊坡滑動堆積河床，持續密切監測後續變化。

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資訊，依據7月22日航測及遙測分署空載光達測量成果，堰塞湖壩頂最新高程修正為1090.5公尺。截至今天上午9時20分，湖面水位高程為1091.34公尺，蓄水量約616.91萬立方公尺，湖區呈穩定溢流狀態。

花蓮分署表示，依據上午6時50分無人機空拍影像、水位監測、現地判釋及下游CCTV河川水位等綜合評估，堰塞湖仍維持穩定溢流，壩體僅出現輕微沖刷及下切情形，整體結構仍維持完整，尚無立即性破壞跡象；另外，壩頂右側崩塌土石仍持續向下邊坡滑動堆積河床，分署將持續密切監測其後續變化。

花蓮分署指出，依氣象署定量降水預報（QPF），萬里溪堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量及未來24小時累積雨量皆為8.9毫米，皆未達警戒發布標準；另外，雖然堰塞湖右側崩塌緩慢下滑，導致水位上升約75至85公分，較昨天略為升高5公分，但整體水量對下游影響範圍仍侷限於河道內。將持續24小時掌握堰塞湖變化，並依監測結果滾動調整警戒及應變措施，確保下游居民安全。

花蓮 堰塞湖 林保署

延伸閱讀

萬里溪堰塞湖將溢流 花蓮2鄉鎮警戒區19日停班停課

水利署：2026年上半年水庫清淤突破1,020萬立方公尺

11死50失聯！重慶山崩現場尋獲失聯中巴及人體殘骸

黑熊又出沒！山友在雪霸油婆蘭山屋下山時發現黑熊 雪管處提應變措施

相關新聞

東石海之夏煙火秀幕後曝光 在地煙火公司打造煙火故鄉國際級花火秀

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。

苗栗關懷據點共餐老人好愛 鍾東錦拍板9月起碼補至1萬元

社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣有190個據點每周辦理1次以上，縣長鍾東錦考量物價上漲等因素，今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元，也請鄉鎮市公所視財政狀況配合加碼。

心經52方套印歷時6年完成 刻出般若波羅蜜多心經全文

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出。集結書法、篆刻、書印結合等多元創作，以刀筆刻寫歲月，以書墨沉澱人生；展覽作品中受矚目的「心經52方套印」，歷時6年完成，以青田石逐方鐫刻「般若波羅蜜多心經」全文。

原民獵槍訓練報名瘋傳 台東縣府：假消息、勿上當

近日網路流傳台東縣將辦理「115年度甲式獵槍訓練」活動，甚至出現報名資訊，引發不少原住民族人關注與討論。縣府澄清表示，網路流傳內容並非正式公告，目前相關訓練仍在行政作業階段，最快預計8月中旬辦理，正式報名資訊將待核定後另行公布，呼籲民眾勿輕信網路錯誤訊息。

中捷藍線地下段設計首度曝光！依區域特性展現多元特色

台中捷運藍線目前進行細部規畫中，地下段建築設計首度亮相，B09站至B14站以「泉源之箭，湧向無限」為設計概念；B15站至B20站則以「光．鏈（Light Link）」為設計概念，採「減法美學」融合綠建築理念，並依據區域特性規劃展現多元風貌。

國7發包不順接連流標 通車再延2年

國道七號高速公路延宕多年，沿途設七處交流道，原預計今年上半年動工，然而高雄小港、臨海及鳳寮路段共三個重要土建標卻接連流標，地方憂心今年無法順利動工、亦無法達成二○三○年完工通車目標。高公局表示，目前仍朝今年底前決標開工目標努力，經滾動檢討，二○三二年為主線通車時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。