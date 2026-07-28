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原民獵槍訓練報名瘋傳 台東縣府：假消息、勿上當

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府澄清，網路流傳「115年度甲式獵槍訓練」報名資訊並非正式公告，今年度原住民自製獵槍安全使用訓練仍在行政作業中，最快8月中旬公布正式報名資訊。聯合報系資料照
台東縣政府澄清，網路流傳「115年度甲式獵槍訓練」報名資訊並非正式公告，今年度原住民自製獵槍安全使用訓練仍在行政作業中，最快8月中旬公布正式報名資訊。聯合報系資料照

近日網路流傳台東縣將辦理「115年度甲式獵槍訓練」活動，甚至出現報名資訊，引發不少原住民族人關注與討論。縣府澄清表示，網路流傳內容並非正式公告，目前相關訓練仍在行政作業階段，最快預計8月中旬辦理，正式報名資訊將待核定後另行公布，呼籲民眾勿輕信網路錯誤訊息。

縣府表示，原住民族委員會補助辦理115年度「原住民自製獵槍安全使用訓練」執行計畫，目的在於推動原住民族合法、安全使用自製獵槍，並協助族人取得訓練合格證書。由於近日有族人在網路發布相關報名訊息，但內容與實際辦理進度不符，容易造成誤解，因此特別出面澄清。

縣府指出，不同族群的狩獵文化、規範及禁忌各有差異，因此原民會近年持續推動自製獵槍安全使用訓練，並自去年起培育種子教官，提供各部落、團體及機關辦理訓練所需師資，以協助族人在兼顧文化傳承與安全管理下，合法從事傳統狩獵活動。

縣府原民處表示，考量台東縣內各族群對訓練需求殷切，縣府也積極向原民會爭取在地辦理課程，今年度台東場次目前仍進行行政程序，包括執行計畫提送、審查、場地規劃及師資評估等作業，預計最快8月中旬辦理。

原民處強調，待原民會正式核定後，訓練時間、報名資格、方式及相關細節，將統一於台東縣政府官網及原民處官方粉絲專頁公告，提醒有意參加的族人以官方資訊為準，切勿相信網路未經查證的報名訊息，以免權益受損。

台東 原住民 網路

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