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基市表揚各里、客家、原民模範父親 謝國樑：許多父親一輩子不求回報
基隆市中山區公所今天舉辦模範父親表揚大會，基隆市長謝國樑出席，祝福26名接受表揚的模範父親，表達敬意，並感謝全市所有父親長年以勤奮、責任與堅持守護家庭，祝福所有爸爸父親節快樂、平安健康。
中山區各里及客家族群、原住民族群今年選出的模範父親，今天齊聚通明里民活動中心頒獎會場接受表揚。最高齡的是兩名模範父親代表，仙洞里連茂雄及通化里黃式勲，今年都是皆為85歲。
謝國樑表示，兩位爸爸歷經85年人生歲月的淬鍊，累積的不只是人生智慧，更有一輩子對家庭的付出與深厚的愛。他們用勤奮與責任陪伴孩子成長，成為家人最堅強、最可靠的依靠，這份父愛與人生歷程值得家人珍惜，也值得社會共同學習與致敬。
謝國樑說，父親是家庭最穩定的力量，也是子女成長路上的重要依靠。許多父親一輩子不求回報，只希望家人能夠過得更好，除了用辛勤工作扛起家庭責任，也透過自身的言教與身教，教導孩子誠實做人、踏實做事，以及面對困難時勇敢堅持。
謝國樑表示，26名模範父親每一位都有值得敬佩的人生故事，正因為有一位又一位平凡卻偉大的父親，默默守護著家庭，才能成就一個個幸福的家，也讓基隆這座城市始終充滿人情味、溫暖與希望。頒發獎牌和獎狀，代表市府與社會向所有長年默默付出的父親，表達最真摯的感謝與敬意。
謝國樑指出，城市的進步不只是道路、公共建設越來越完善，更重要的是每一個家庭都能幸福、每一位長者都能受到尊重，每一位孩子都能在充滿愛與安全感的環境中成長。市府團隊將持續推動家庭支持、長者照顧及各項社會福利政策，打造更加友善、宜居的生活環境，讓不同世代的市民都能在基隆安心生活、安居樂業。
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