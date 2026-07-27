蘭陽媽祖文化節5大亮點搶先看...三媽會、婆姐陣 集章換祈福手環

宜蘭年度宗教盛事「2026蘭陽媽祖文化節」即將登場，由縣政府與南方澳進安宮聯手主辦，今天展開系列活動暖身，宣布活動5大亮點包括進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖「三媽會」遶境，活動首日在烏石港上演「女將護女神」、「十二婆姐陣」等特色民俗，精彩可期。

今年蘭陽媽祖文化節以「三媽賜福 × 十七天后會蘭陽 × 女將護女神」為主軸，10月2日至4日活動規劃海上遶境、陸上巡安、祈福科儀、藝陣展演及互動體驗等系列活動，今天在縣民大廳的宣傳活動由進安宮珊瑚媽祖領銜進場，並由女將護駕隊伍展演揭開序幕，鑼鼓齊鳴，重現遶境盛況。

縣政府民政處與進安宮說明今年活動的5大亮點：

●三媽會．三媽賜福護蘭陽：南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽及北港朝天宮媽祖在陸上巡安第二天，宜蘭市齊聚「三媽會」一起遶境，展現台灣媽祖信仰團結共榮的精神。

●十七天后會珊瑚：適逢珊瑚媽祖安座十七周年，南方澳進安宮廣邀全台17座具代表性的媽祖宮廟齊聚蘭陽，參加海巡及陸巡祈安，屆時神尊在藝閣車中參與遶境，信眾有機會一次朝禮多尊媽祖，共沐神恩。

●女將護女神：遶境活動首日在烏石港規劃「女將護女神」特色儀典，集結縣內7間宮廟、10尊特色女神將聯袂護駕，展現女性護法的莊嚴英姿，彰顯宜蘭素有「神將窟」美譽的深厚宗教文化底蘊。

●十二婆姐陣展演賜福：首度邀請台南六甲恒安宮珍貴民俗藝陣「十二婆姐陣」來到宜蘭，十二婆姐陣源自臨水夫人信仰，目前全台僅少數地區完整保存，除了活動首日在烏石港賜福展演，並配合遶境沿線巡演，讓民眾近距離欣賞少見的珍貴民俗藝陣。

●疊色媽祖集章卡：民眾在指定5處集章站設置不同顏色的專屬印章，完成集章後即可疊印出完整的媽祖紀念圖樣，兼具趣味性與收藏價值；凡完成5處集章可兌換限量祈福符令手環，送完為止。

代理縣長林茂盛表示，蘭陽媽祖文化節已成為宜蘭具代表性的宗教文化品牌，不僅傳承珍貴媽祖信仰，也透過宗教文化交流凝聚地方情感，今年規劃多項特色活動，歡迎民眾搭船陪伴媽祖巡安海上，也能跟隨聖駕遶行蘭陽，沿途感受宗教信仰、民俗藝術與地方文化的獨特魅力。

主辦「2026蘭陽媽祖文化節」的縣政府代理縣長林茂盛與進安宮，還有立委吳宗憲及議長張勝德等人，祈求活動順利平安。圖／縣府提供

女神將一字排開，蘭陽媽祖文化節集結縣內7間宮廟、10尊特色女神將聯袂護駕，遶境活動首日在烏石港展現「女將護女神」特色儀典。記者戴永華／攝影

主辦單位今天舉辦「2026蘭陽媽祖文化節」系列活動的暖身宣傳，說明活動5大亮點。圖／縣府提供

蘭陽媽祖文化節集結縣內7間宮廟、10尊特色女神將聯袂護駕，遶境活動首日在烏石港展現「女將護女神」特色儀典。記者戴永華／攝影