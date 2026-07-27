爭取30年還要等11年！宜鐵高架挨批工期太長 立委喊話要7年完工

宜蘭人爭取鐵路高架建設已經30幾年，交通部今天到宜蘭會勘交通建設，簡報鐵路高架預計2037年完工，與會者直呼「工期太長」，還要讓宜蘭人等多久？立法院交通委員會召委李昆澤表示，就高架而已，做11年也太久，舉例高雄鐵路地下化工程位於市區，主體工程花7年就完成，他要求交通部縮短至7年完工。

宜蘭全縣鐵路高架化建設無法一口氣完成，採分段施工，行政院今年3月核定「宜蘭羅東鐵路高架化」，從礁溪鄉四城火車站以南至冬山鄉排水橋以北，全⾧15.85公里，總經費501.51億元，預計消除4座陸橋與9處平交道，4座車站要重蓋高架，另增加1處縣政中心車站，預計施工11年完工。

今天立法委員陳俊宇及吳宗憲、行政院顧問林國漳、縣長林茂盛、議長張勝德與市長陳美玲等地方人士踴躍出席，與會者聽簡報後紛紛表示，行政院今年3月25日同意興建宜蘭鐵路高架建設，但幾個月過去了，完全沒看到任何動靜，民眾希望了解規劃內容、招商狀況及工程進度。

交通部鐵道局及台鐵公司表示，此案3月核定興建後，鐵道局辦理細部設計採購發包作業，由於涉及4個車站要高架改建，其中宜蘭火車站與羅東火車站周邊規劃，縣府分別於去年10月及今年4月把都市計畫變更案提送內政部都委會，內政部都委會6月30日召開第一次小組審查。

台鐵公司說，設計監造技術服務南段標預計8月5日開標，北段標預計7月27日辦理公告，完工前5年也就是2032年就要提早招商，未來宜蘭火車站將發展定位成為「都市商業及生活中心 + 生醫產業基地 + 溪北觀光門戶」，羅東火車站發展定位「都市商業及生活中心 + 新農文創產業基地 + 溪南觀光門戶」。

與會人士抱怨，宜蘭人爭取鐵路高架化建設已經盼了30幾年，如今還要再等11年、2037年才能完工，難道不能快一點完工嗎？

立法院交通召委李昆澤也說，「它只是高架而已」11年太久了，像高雄鐵路地下化工程位於市區，要先進行明挖覆蓋，也必須做臨時軌，施工更困難，原本工期11年，他都可以提案把11年變成7年了，他要求宜蘭高架案縮短為7年或8年，請相關單位就縮短工期檢討改進，再向立委說明。