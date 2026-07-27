花蓮瑞穗發振興禮金每人3千元 即起至8/25止

為減輕民眾生活負擔、鼓勵在地消費、振興地方經濟，花蓮縣瑞穗鄉公所在鄉民代表會支持下，發放每人新台幣3000元振興經濟暨關懷禮金，今天開始發放至8月25日止。

瑞穗鄉長吳萬德今天表示，近年來受物價持續上漲影響，民生消費支出增加，許多家庭面臨經濟壓力，因此鄉公所規畫發放振興禮金，以最直接方式回應鄉親需求，協助減輕家庭負擔；同時，藉由振興禮金鼓勵鄉親優先在地消費，讓資金留在地方，帶動店家、攤商及各行各業經濟循環，提升地方整體發展能量，創造居民與產業雙贏。

瑞穗鄉公所推動「花蓮縣瑞穗鄉振興經濟禮金發放自治條例」，日前在瑞穗鄉民代表會全體代表一致支持下，順利完成審議並正式通過，吳萬德特別感謝代表會支持，讓行政機關與民意機關攜手合作、共同照顧鄉親。

瑞穗鄉公所說明，115年度振興經濟暨關懷鄉民禮金發放期間自即日起至8月25日止，每天上午9時至下午5時辦理發放。為便利鄉親領取，發放作業分三階段進行，第一階段7月27日至29日，於瑞穗鄉青蓮寺發放；第二階段7月30日至8月13日，於各村指定社區活動中心發放；第三階段8月14日至25日，於瑞穗鄉公所辦理補領，方便未能依前兩階段領取的民眾完成申領。

近年花蓮天災頻傳，為協助居民恢復生活及提振地方經濟，除了瑞穗鄉，還包括光復鄉、富里鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、秀林鄉及萬榮鄉等均已陸續發放振興禮金；其中受洪災影響較大的光復鄉，每人發放1萬元，為目前縣內發放金額最高鄉鎮，其餘鄉鎮振興禮金則介於2000元至3000元之間。