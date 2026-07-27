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萬里溪堰塞湖壩體輕微沖刷下切 無立即性破壞跡象

中央社／ 花蓮縣27日電

林保署今天上午依無人機空拍、水位監測、現地判釋及下游CCTV河川水位等綜合評估，萬里溪堰塞湖仍穩定溢流，壩體僅輕微沖刷及下切，整體結構仍維持完整並無立即性破壞跡象。

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資訊，依據22日航測及遙測分署空載光達測量成果，堰塞湖壩頂最新高程修正為1090.5公尺；截至上午11時10分，湖面水位高程為1091.31公尺，蓄水量約616.28萬立方公尺，湖區呈穩定溢流狀態。

花蓮分署表示，依據上午9時10分無人機空拍影像、水位監測、現地判釋及下游CCTV河川水位等綜合評估，堰塞湖仍穩定溢流，壩體僅出現輕微沖刷及下切情形，整體結構仍維持完整，尚無立即性破壞跡象；另外，壩頂右側崩塌土石仍持續向下邊坡滑動堆積河床，將持續密切監測其後續變化。

花蓮分署指出，依氣象署定量降水預報（QPF），萬里溪堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量及未來24小時累積雨量4.6毫米，皆未達警戒發布標準；另外，雖然堰塞湖右側崩塌緩慢下滑，導致水位上升約70至80公分，但整體水量對下游影響範圍仍局限河道內；將持續24小時掌握堰塞湖變化，並依監測結果滾動調整警戒及應變措施，確保下游居民安全。

堰塞湖 林保署

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