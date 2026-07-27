花蓮直飛韓國仁川暫停 預計10月底改飛清州

花蓮直飛韓國仁川定期航班傳7月底停飛，縣府觀光處說，因應國際油價及燃料成本攀升，航空公司據點遷回清州總部，完成重新申請航權後，預計10月底復飛，目的地改為清州機場。

花蓮2019年曾有往返韓國仁川、釜山的直飛班機，花蓮縣府觀光處統計，當時搭乘率有8成，成效不錯，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年2月起停飛。去年5月花蓮縣政府與可依航空公司（Aero K）簽署啟動直航合作備忘錄，重啟直飛韓國班機；不過，近日又傳出7月底後將停飛的消息，引發不少民眾關心討論。

觀光處長余明勲說明，並非花蓮與韓國直航停飛，而是航空公司考量近期國際油價上揚、燃油成本持續攀升，為降低營運成本，決定撤除仁川據點，並將相關業務整併回清州總部。

余明勲表示，由於據點調整，航空公司必須重新申請航權，申請程序時間以季為單位，預估最快10月底可恢復飛航，屆時航班的目的地也將由仁川改為清州。

余明勲指出，國際航線經營與觀光業培養並不容易，3個月空窗期勢必對花蓮觀光造成衝擊，因此曾向航空公司反映，希望能提早規劃避免航線出現中斷的情況，但業者對於燃油成本因國際情勢快速變化，不得不採取調整營運策略。

余明勲說，目前全球航空市場仍面臨機隊及飛行員不足問題，要開闢穩定的定期航班難度相當高，針對國人喜愛的日本航線，現階段仍採不定期包機方式，日前日本旅行業參訪團踩線行程，也是為雙方交流鋪路，縣府將持續拓展國際觀光，讓世界看見花蓮、走進花蓮。