快訊

勞退新制5大變革8月上路！新增月退「30天猶豫期」 可改一次領

說一套做一套？德國執政黨團主席代孕惹議

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮直飛韓國仁川暫停 預計10月底改飛清州

中央社／ 花蓮27日電

花蓮直飛韓國仁川定期航班傳7月底停飛，縣府觀光處說，因應國際油價及燃料成本攀升，航空公司據點遷回清州總部，完成重新申請航權後，預計10月底復飛，目的地改為清州機場。

花蓮2019年曾有往返韓國仁川、釜山的直飛班機，花蓮縣府觀光處統計，當時搭乘率有8成，成效不錯，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年2月起停飛。去年5月花蓮縣政府與可依航空公司（Aero K）簽署啟動直航合作備忘錄，重啟直飛韓國班機；不過，近日又傳出7月底後將停飛的消息，引發不少民眾關心討論。

觀光處長余明勲說明，並非花蓮與韓國直航停飛，而是航空公司考量近期國際油價上揚、燃油成本持續攀升，為降低營運成本，決定撤除仁川據點，並將相關業務整併回清州總部。

余明勲表示，由於據點調整，航空公司必須重新申請航權，申請程序時間以季為單位，預估最快10月底可恢復飛航，屆時航班的目的地也將由仁川改為清州。

余明勲指出，國際航線經營與觀光業培養並不容易，3個月空窗期勢必對花蓮觀光造成衝擊，因此曾向航空公司反映，希望能提早規劃避免航線出現中斷的情況，但業者對於燃油成本因國際情勢快速變化，不得不採取調整營運策略。

余明勲說，目前全球航空市場仍面臨機隊及飛行員不足問題，要開闢穩定的定期航班難度相當高，針對國人喜愛的日本航線，現階段仍採不定期包機方式，日前日本旅行業參訪團踩線行程，也是為雙方交流鋪路，縣府將持續拓展國際觀光，讓世界看見花蓮、走進花蓮。

花蓮 韓國 釜山

延伸閱讀

花蓮直飛韓國驚傳停飛？縣府曝真相：最快10月底恢復航班

花蓮確定推電子圍籬式公共自行車 還車不入區持續計費阻違停亂象

航空客運旺季遇油價逆風 貨運成華航、長榮航、星宇下半年獲利關鍵

旅遊市場持續升溫與中東情勢影響 航空三雄掀歐洲擴點大戰

相關新聞

高虹安加碼育兒福利 竹市新生兒可領500元育兒實用禮包

新竹市育兒福利再加碼，市府宣布2026年出生的新生兒家庭申請育兒指導服務，可獲價值500元以上「新生兒專屬禮包」，資格追溯至今年1月出生的新生兒；育兒指導服務今年也擴大至懷孕滿7個月孕婦，提供免費專業到宅協助。

竹縣警局首創沉浸式體驗營 「青春特搜令」實境解謎緝真兇

犯罪預防宣導活動新體驗！新竹縣警察局年度「波麗士體驗營」全面升級，首度推出「青春特搜令」沉浸式實境解謎任務，將警察局化身為大型辦案現場，讓參加學員運用觀察力、推理力及團隊合作能力，抽絲剝繭、破解謎題，體驗真實感十足的犯罪偵查行動。

鹽埔鄉長選戰掀話題 黃智麟拋「爭取丹丹漢堡進駐」引發熱議

九合一年底大選將近，屏東縣鹽埔鄉長因現任鄉長呂家萱連任兩屆8年，無法再參選鄉長，鄉長選舉全新局面，有4人表態參選，包括柯信行、黃智麟、林政男與蔣滿祝。仕絨村前村長黃智麟拋出「爭取丹丹漢堡進駐鹽埔鄉」，希望帶動觀光，政見一出引發熱議。

從宮廟彩繪跨足當代錫藝 台中一德洋樓展出錫藝之美

藝術家林寶蓉因喜歡繪畫，20年前拜國寶級大師李文武為師，創作從最初的神祇畫像，逐步跨足錫藝創作。他與丈夫及一對兒女成立「玄繪坊藝術團隊」共同創作行銷，即日起在台中市一德洋樓展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。

國4后豐交流道增設匝道可減15分鐘車程 可行性評估促完成

國道四號后豐交流道僅設置「西入、東出」半套匝道，后里、豐原往返潭子、北屯車流要繞行豐勢交流道，造成台3線、台13線尖峰時段回堵。立委楊瓊瓔、中市議員陳本添及邱愛珊推動增設「東入、西出」匝道，今天辦理工程進度現勘，初步提出「國豐路增設半對鑽石型匝道」及「豐科路增設直接式匝道」兩項方案，初估經費超過10億元。

50多年前馬路拓寬遷成大保存 府城小西門暫以這形式「重現」

台南建城逾300年，多數城門因都市發展陸續拆除，其中小西門於1970年因西門路拓寬遷移至成功大學光復校區保存。地方文史團體多年倡議「小西門回家」，希望重返原址附近，恢復府城歷史地景；不過，市府考量文化資產保存、結構安全及工程技術等因素，現階段不規畫搬遷，將先在公園打造小西門城門意向特色遊戲區，讓小西門重新走入市民生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。