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傳奇天團拉脫維亞Kamēr首度宜蘭登台 與學生合唱泰雅歌謠美聲震撼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
Kamēr合唱團致贈35周年紀念黑膠給基金會創辦人林孝信總裁，感謝基金會促成此次台灣巡演與交流合作。圖／基金會提供
Kamēr合唱團致贈35周年紀念黑膠給基金會創辦人林孝信總裁，感謝基金會促成此次台灣巡演與交流合作。圖／基金會提供

亞洲合唱活動盛事「台北國際合唱音樂節」今年再度與林孝信文化基金會攜手，邀請史上唯一四度榮獲歐洲合唱大獎賽冠軍的拉脫維亞Kamēr合唱團來台，並首度拉到宜蘭演藝廳表演，讓人聽得如癡如醉，這支享譽國際天團更與復興國中、羅東國中合唱團聯演改編泰雅族傳統歌謠《收割歌》，天籟美聲無國界。

拉脫維亞是位於波羅的海三小國之一，1990年成立的Kamēr合唱團是全球最具聲望與影響力的合唱團，以細膩的聲音訓練、豐富的音樂表現力及鮮明獨特的藝術風格享譽國際，更是全球唯一四度榮獲歐洲合唱大賽「總冠軍」紀錄保持者，被譽為歐洲合唱界的傳奇天團。

林孝信文化基金會利用台北國際合唱音樂節機會，特別把這支合唱團拉到宜蘭昨晚在演藝廳演出，同時也開辦「國際大師班」，邀集8組在地合唱團學員與大師近距離交流學習，感受世界頂尖合唱團的排練與音樂思維。

宜蘭演藝廳的演出音樂會上，Kamēr合唱團展現深厚的合唱文化底蘊與獨特的藝術風格，讓宜蘭觀眾一窺享譽國際的波羅的海合唱美學；復興國中與羅東國中合唱團則以青春洋溢的歌聲、細膩的音樂詮釋演唱，展現宜蘭校園合唱教育成果。

演出最後兩校更與Kamēr合唱團共同演出首度改編自泰雅族傳統歌謠《收割歌》，三團共演的美聲震撼，成為串連不同文化、跨越語言隔閡的美好時刻。

Kamēr合唱團特別帶他們成軍35周年紀念黑膠，致贈基金會創辦人林孝信總裁，感謝基金會對此次交流支持；基金會則安排Kamēr首席指揮查布理斯主持國際大師班，邀集蘭陽女中、羅東國中、復興國中、羅東高中、羅東高商、聲納合唱團、五十蘭合唱團及蘭燈合唱團近300名學員接受世界級音樂家指導，體驗不同文化背景的表演型態。

羅東國中主任羅雅鈴表示，這對孩子而言是非常好實質教育；復興國中主任石春華也說，如果不是林孝信基金會給予機會，合唱團學生也不可能與國外頂尖的音樂家學習。

除了扶植合唱團，林孝信文化基金會近年來還在宜蘭培育學生阿卡貝拉團隊，陸續成立蘭燈爵士樂團、蘭燈阿卡合唱團、樂齡族群為主體的蘭燈合唱團，逐步建構從校園、社區到專業舞台的人才培育體系，未來也會持續把國際音樂會、大師班交流帶進宜蘭。

被譽為歐洲合唱界傳奇天團的拉脫維亞Kamēr合唱團，首度登上宜蘭舞台，帶來拉脫維亞及波羅的海地區的合唱作品。圖／基金會提供
被譽為歐洲合唱界傳奇天團的拉脫維亞Kamēr合唱團，首度登上宜蘭舞台，帶來拉脫維亞及波羅的海地區的合唱作品。圖／基金會提供

來自拉脫維亞的世界天團Kamēr合唱團與復興國中、羅東國中合唱團聯手演出泰雅族《收割歌》，無國界的三團共演，美聲震撼。圖／基金會提供
來自拉脫維亞的世界天團Kamēr合唱團與復興國中、羅東國中合唱團聯手演出泰雅族《收割歌》，無國界的三團共演，美聲震撼。圖／基金會提供

拉脫維亞傳奇天團Kamēr合唱團宜蘭登台，縣內的復興國中、羅東國中合唱團首度與世界級團隊同台聯演改編自泰雅族的傳統歌謠。圖／基金會提供
拉脫維亞傳奇天團Kamēr合唱團宜蘭登台，縣內的復興國中、羅東國中合唱團首度與世界級團隊同台聯演改編自泰雅族的傳統歌謠。圖／基金會提供

林孝信文化基金會與台北愛樂文教基金會攜手舉辦「國際大師班」，吸引近300位學員參與。圖／基金會提供
林孝信文化基金會與台北愛樂文教基金會攜手舉辦「國際大師班」，吸引近300位學員參與。圖／基金會提供

拉脫維亞 宜蘭 泰雅族

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