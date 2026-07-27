傳奇天團拉脫維亞Kamēr首度宜蘭登台 與學生合唱泰雅歌謠美聲震撼
亞洲合唱活動盛事「台北國際合唱音樂節」今年再度與林孝信文化基金會攜手，邀請史上唯一四度榮獲歐洲合唱大獎賽冠軍的拉脫維亞Kamēr合唱團來台，並首度拉到宜蘭演藝廳表演，讓人聽得如癡如醉，這支享譽國際天團更與復興國中、羅東國中合唱團聯演改編泰雅族傳統歌謠《收割歌》，天籟美聲無國界。
拉脫維亞是位於波羅的海三小國之一，1990年成立的Kamēr合唱團是全球最具聲望與影響力的合唱團，以細膩的聲音訓練、豐富的音樂表現力及鮮明獨特的藝術風格享譽國際，更是全球唯一四度榮獲歐洲合唱大賽「總冠軍」紀錄保持者，被譽為歐洲合唱界的傳奇天團。
林孝信文化基金會利用台北國際合唱音樂節機會，特別把這支合唱團拉到宜蘭昨晚在演藝廳演出，同時也開辦「國際大師班」，邀集8組在地合唱團學員與大師近距離交流學習，感受世界頂尖合唱團的排練與音樂思維。
宜蘭演藝廳的演出音樂會上，Kamēr合唱團展現深厚的合唱文化底蘊與獨特的藝術風格，讓宜蘭觀眾一窺享譽國際的波羅的海合唱美學；復興國中與羅東國中合唱團則以青春洋溢的歌聲、細膩的音樂詮釋演唱，展現宜蘭校園合唱教育成果。
演出最後兩校更與Kamēr合唱團共同演出首度改編自泰雅族傳統歌謠《收割歌》，三團共演的美聲震撼，成為串連不同文化、跨越語言隔閡的美好時刻。
Kamēr合唱團特別帶他們成軍35周年紀念黑膠，致贈基金會創辦人林孝信總裁，感謝基金會對此次交流支持；基金會則安排Kamēr首席指揮查布理斯主持國際大師班，邀集蘭陽女中、羅東國中、復興國中、羅東高中、羅東高商、聲納合唱團、五十蘭合唱團及蘭燈合唱團近300名學員接受世界級音樂家指導，體驗不同文化背景的表演型態。
羅東國中主任羅雅鈴表示，這對孩子而言是非常好實質教育；復興國中主任石春華也說，如果不是林孝信基金會給予機會，合唱團學生也不可能與國外頂尖的音樂家學習。
除了扶植合唱團，林孝信文化基金會近年來還在宜蘭培育學生阿卡貝拉團隊，陸續成立蘭燈爵士樂團、蘭燈阿卡合唱團、樂齡族群為主體的蘭燈合唱團，逐步建構從校園、社區到專業舞台的人才培育體系，未來也會持續把國際音樂會、大師班交流帶進宜蘭。
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