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森林步道樂活健走登場！謝國樑鳴笛邀市民走出健康 迎向低碳綠生活

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並主持鳴笛出發儀式。圖／基市府提供
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並主持鳴笛出發儀式。圖／基市府提供

基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並分享通安全表現獲全台第一、各區室內兒童樂園持續提供親子休閒空間等市政成果，「長樂65專案」也即將啟動，中秋節長者將普發6500元。

基隆市大沙灣經濟文化發展促進會主辦的森林步道樂活健走，今年邁入第19年，健走四大核心理念為淨零綠生活、節能減碳、環保淨山和公益健走，安排民眾從中正區行政大樓出發，沿森林步道、役政公園、梅園，最後抵達中砂里民會堂，宣導親近自然、落實節能減碳，維護基隆山林環境。

謝國樑到場主持鳴笛出發儀式時說，非常感謝主辦單位及所有參與民眾，長期支持大沙灣森林步道樂活健走，也感謝市民朋友共同配合市府推動交通安全政策。近年基隆市積極改善交通環境，在一般交通事故及行人交通事故防制方面均有良好表現，基隆也持續朝打造全台最安全城市的目標邁進。

謝國樑也向現場家長及長輩分享，市府持續推動「一區一特色」室內兒童樂園，目前各行政區都有好玩又健康的室內兒童遊戲空間，鼓勵爸爸媽媽及阿公阿嬤多帶孩子到各區兒童樂園遊玩，讓孩子有更多安全、優質的休閒活動選擇，也讓家庭共享親子時光。

謝國樑同時宣布市府將推動「長樂65專案」，今年中秋節長者將普發每人6500元，明年三大節日也將持續發放6500元，希望透過實質福利支持市民生活、共享城市建設成果，現場民眾回報熱烈歡呼與掌聲。

謝國樑也感謝基隆市義交大隊大隊長藍敏煌，以及中央軍事院校校友會理事長徐正泰，19年來持續推動大沙灣森林步道樂活健走，讓這項活動從單純的健走活動，逐漸發展成結合健康、公益、環保與地方情感的年度盛事，成為基隆深具代表性的在地健康活動。

謝國樑說，基隆市立田徑場也即將完工，未來除提供市民優質的田徑及運動場域外，也將附設24小時開放的停車場，讓市民能更便利地前往使用。市府期盼未來結合完善的運動設施與友善的休閒環境，鼓勵市民全家大小一起走出戶外、規律運動，打造健康、幸福且宜居的基隆。

基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，宣導親近自然、落實節能減碳，維護基隆山林環境。圖／基市府提供
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，宣導親近自然、落實節能減碳，維護基隆山林環境。圖／基市府提供

基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，宣導親近自然、落實節能減碳，維護基隆山林環境。圖／基市府提供
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，宣導親近自然、落實節能減碳，維護基隆山林環境。圖／基市府提供

基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並主持鳴笛出發儀式。圖／基市府提供
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並主持鳴笛出發儀式。圖／基市府提供

基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並主持鳴笛出發儀式。圖／基市府提供
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，市長謝國樑到場為參加民眾加油打氣，並主持鳴笛出發儀式。圖／基市府提供

基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，出發儀式安排節目演出。圖／基市府提供
基隆市大沙灣森林步道樂活健走活動今天登場，出發儀式安排節目演出。圖／基市府提供

謝國樑 基隆 健走 公益

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