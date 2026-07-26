基市連辦3場親子消防體驗營 闖關學防災 現場還可體驗高空垂降

基隆市消防局今起舉辦3梯次暑期親子消防體驗營，讓參加的親子在闖關活動中，吸收防範一氧化碳中毒、火災避難逃生、居家用火用電安全、地震應變、緊急救護知識，並安排水滅火器操作與高空繩索體驗，提升居家安全。

消防局今天下午和明天上、下午，在中正區正濱國民小學學生活動中心共舉辦3梯次消防體驗營活動，現場設計一氧化碳中毒、火災避難逃生等多元闖關關卡。市長謝國樑今天出席活動，希望防災知識從小扎根，建立正確的安全觀念。

各關卡由消防人員及義消擔任關主，負責課程解說、操作示範及安全引導。參加的孩子在消防人員及工作人員引導下，親手操作器材、學習判斷居家風險，並由家長陪同孩子完成任務。

消防局長游家懿表示，面對火災、地震等突發狀況，平時建立知識並反覆練習，才能在關鍵時刻冷靜應變。今年活動以親子共同學習為核心，不僅讓孩子理解預防、避難與自救觀念，也鼓勵家長檢視家中用火用電習慣、規畫逃生動線，透過家庭共同學習，將安全意識落實於日常生活。

消防局火災預防科長黃琦初說，防災教育不能只停留在課堂講解，更需要透過實際操作，讓孩子與家長親身體驗、加深印象。希望參加活動親子回家後，能共同檢查居家環境、討論逃生計畫，並將所學分享給其他家人，讓每一個家庭都成為社區防災的重要力量。

基隆市消防局今起連辦3梯次親子消防體驗營，讓參加的親子在闖關活動中，吸收防範一氧化碳中毒、火災避難逃生、居家用火用電安全等知識，提升居家安全。圖／基市府提供

基隆市消防局今起連辦3梯次親子消防體驗營，讓參加的親子在闖關活動中，吸收防範一氧化碳中毒、火災避難逃生、居家用火用電安全等知識，提升居家安全。圖／基市府提供

基隆市消防局今起連辦3梯次親子消防體驗營，讓參加的親子在闖關活動中，吸收防範一氧化碳中毒、火災避難逃生、居家用火用電安全等知識，提升居家安全。圖／基市府提供

基隆市消防局今起連辦3梯次親子消防體驗營，讓參加的親子在闖關活動中，吸收防範一氧化碳中毒、火災避難逃生、居家用火用電安全等知識，提升居家安全。圖／基市府提供