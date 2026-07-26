快訊

藝人王凱猝逝！租屋處冷氣沒關、餐點掛門口鄰居驚異樣報警

停火後死的不算！美軍下修伊朗戰爭陣亡官兵數 家屬怒轟「令人心寒」

「薰衣草」男星王凱猝逝！曾消失2年突罹病進手術房

聽新聞
0:00 / 0:00

陳金旺用花蓮沉積土塑陶藝作品 義賣所得捐助重建

中央社／ 台中26日電

陶藝家陳金旺以花蓮縣光復鄉災後沉積泥土為材料，製作「光復犀旺」作品，中友百貨認購，義賣所得6萬元，將捐贈給財團法人門諾社會福利慈善事業基金會作為災後重建的基金。

陳金旺在中友百貨時尚藝廊舉辦「友犀旺」個展今天開幕，延續他多年來最具代表性的「犀旺」系列，展出33件創作作品，包含犀旺、油罐壺、鐵定壺等系列，展現濃厚的土地氣息與當代造型美學。展期至9月7日。

陳金旺長年以大肚山紅土、光復泥等地域材料進行創作研究，作品不追求精細制式，保留手作泥塑的自然痕跡，透過火焰、氧化與還原，以及漆器等複合媒材，呈現如青銅、鏽鐵般的歲月質感。他近年以花蓮光復地區沉積泥進行系列創作，將災後淤積的泥土，轉化為帶有生命力與土地記憶的陶藝作品。

陳金旺表示，大肚山時常有火燒山，犀牛素有森林消防員之稱；大肚山的紅土可做成釉料、陶土、化妝土，紅土可呈現鐵鏽的效果，此效果可運用在犀牛的鎧甲上，於是發展出犀牛系列，也有犀利旺茂、大地蓬勃之意。

中友時尚藝廊今天舉辦義賣活動，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，陳金旺用創作將原本無用處的沉積泥，化為極具靈性與愛心的作品，完美詮釋道家「無用之用」的深刻哲理。中友百貨率先認購此作品，將義賣所得新台幣6萬元捐贈給財團法人門諾社會福利慈善事業基金會，盼透過藝術的力量，為社會注入更多暖流。

義賣 花蓮 中友百貨

延伸閱讀

佛光緣美術館台中館「九境」聯展登場 在藝術中萬境歸心

弘光科大老師王瑋名威尼斯雙年展個展 AI與輪迴跨界對話驚艷

金門文資工作坊 文化局：盼民眾藉手作認同保存重要

台灣首參加世界童玩節 華府展出逾百畫作大秀軟實力

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水破613萬立方公尺 持續溢流結構仍穩定

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資料，依據7月22日航測及空載光達測量成果，堰塞湖壩頂高程修正為1090.5公尺，截至今天上午8時40分，湖面水位高程達1091.19公尺，蓄水量約613.77萬立方公尺，目前維持穩定溢流狀態，尚無立即性潰壩風險。

台東博覽會「烤什麼東東！」吸引觀眾眼球 參觀人數破1萬人

台東人熱愛烤肉，什麼都能烤，隨時隨地都能開起烤肉趴，透過烤肉聯繫感情，也能腦力激盪、討論時政。台東博覽會推出23場主題展，位於樂齡社福大樓的「烤什麼東東」就是以台東人熟悉的烤肉文化為主題，串聯民間團隊呈現地方實踐成果，7月3日開幕至今廣受好評。縣府今天宣布，入場觀展人數突破1萬人次。

國際高空特技加持 「2026夏戀礁溪」28日登場 開放國小免費停車

暑假期間，宜蘭礁溪遊客人潮不斷，鄉公所舉辦「2026夏戀礁溪・礁心一夏」28日晚上7時在礁溪國小舉行，四大精彩活動演出預計吸引大批遊客湧入會場。鄉公所今天表示，由於活動會場就位於省道旁，為因應人潮車潮，礁溪國小地下停車場當天晚上開放免費停車，另也規劃機車停放區，請民眾依動線指引行駛。

花蓮確定推電子圍籬式公共自行車 還車不入區持續計費阻違停亂象

花蓮公共自行車租賃系統由MOOVO得標，不過採無樁式租還車，讓民眾憂心重演Obike亂停亂放亂象。縣府觀光處表示，自行車須停放於電子圍籬範圍內才能完成還車，否則將持續計費，系統最快今年底上路。

為賽事閉館15天惹怨…花縣泳池、網球場改為適度開放

花蓮縣府主辦二○二六國際少年運動會八月一日起一連六天登場，預計有二十六國、二千名選手競技。不過，賽事場館縣立游泳池、縣立網球場提前整備，前天起封閉十五天，泳客、運動愛好者大喊不便。縣府表示，討論後在兼顧賽事及民眾運動權益下，適度開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。