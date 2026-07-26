陳金旺用花蓮沉積土塑陶藝作品 義賣所得捐助重建

陶藝家陳金旺以花蓮縣光復鄉災後沉積泥土為材料，製作「光復犀旺」作品，中友百貨認購，義賣所得6萬元，將捐贈給財團法人門諾社會福利慈善事業基金會作為災後重建的基金。

陳金旺在中友百貨時尚藝廊舉辦「友犀旺」個展今天開幕，延續他多年來最具代表性的「犀旺」系列，展出33件創作作品，包含犀旺、油罐壺、鐵定壺等系列，展現濃厚的土地氣息與當代造型美學。展期至9月7日。

陳金旺長年以大肚山紅土、光復泥等地域材料進行創作研究，作品不追求精細制式，保留手作泥塑的自然痕跡，透過火焰、氧化與還原，以及漆器等複合媒材，呈現如青銅、鏽鐵般的歲月質感。他近年以花蓮光復地區沉積泥進行系列創作，將災後淤積的泥土，轉化為帶有生命力與土地記憶的陶藝作品。

陳金旺表示，大肚山時常有火燒山，犀牛素有森林消防員之稱；大肚山的紅土可做成釉料、陶土、化妝土，紅土可呈現鐵鏽的效果，此效果可運用在犀牛的鎧甲上，於是發展出犀牛系列，也有犀利旺茂、大地蓬勃之意。

中友時尚藝廊今天舉辦義賣活動，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，陳金旺用創作將原本無用處的沉積泥，化為極具靈性與愛心的作品，完美詮釋道家「無用之用」的深刻哲理。中友百貨率先認購此作品，將義賣所得新台幣6萬元捐贈給財團法人門諾社會福利慈善事業基金會，盼透過藝術的力量，為社會注入更多暖流。