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台東博覽會「烤什麼東東！」吸引觀眾眼球 參觀人數破1萬人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
觀眾可以戴上耳機聆聽或觀看不同人在台東不同地方發生的故事。記者徐白櫻／攝影
觀眾可以戴上耳機聆聽或觀看不同人在台東不同地方發生的故事。記者徐白櫻／攝影

台東人熱愛烤肉，什麼都能烤，隨時隨地都能開起烤肉趴，透過烤肉聯繫感情，也能腦力激盪、討論時政。台東博覽會推出23場主題展，位於樂齡社福大樓的「烤什麼東東」就是以台東人熟悉的烤肉文化為主題，串聯民間團隊呈現地方實踐成果，7月3日開幕至今廣受好評。縣府今天宣布，入場觀展人數突破1萬人次。

2026台東博覽會持續展出中，「烤什麼東東」透過沉浸式展場、互動體驗及創意，將原本抽象「民間參與」轉化為貼近日常生活的觀展體驗。主要以「取柴、生火、備料、開烤、共饗」五大策展脈絡，象徵地方行動從想法萌芽、凝聚夥伴、展開實踐到共享成果，集結22組團隊的行動成果。

縣府指出，這場展覽強調現場互動設計，觀眾可在入口蓋下象徵身分的木紋章，手持小火人濾鏡卡探索展場，也可以用手轉動烤台裝置、坐下來欣賞影片，或戴上耳機聆聽及觀看不同的地方故事。

遊客觀看後分享說，烤肉活動很容易引起共鳴，透過烤肉呈現地方議題，不管是空間設計、氛圍營造和互動設計都很有趣，很意外地方創生竟然可以如此生活化。

2026台東博覽會以「SLOW FOR LIFE」為精神，串聯9大展區、23場主題展覽、200場限定活動，展至8月20日結束。「烤什麼東東」也在展覽期間推出限定活動，7月26日「Kuroro海洋大冒險：海洋小旅行」；8月15日「歡迎上車！金馬號」故事分享及「關山○×△人人日」等活動，邀請民眾感受豐富的人文風景與在地故事。

「烤什麼東東」打造沉浸式及互動式體驗展場，觀眾可以模擬烤肉，自己動手放置不同的文案或行動的烤肉架。記者徐白櫻／攝影
「烤什麼東東」打造沉浸式及互動式體驗展場，觀眾可以模擬烤肉，自己動手放置不同的文案或行動的烤肉架。記者徐白櫻／攝影

展場內部也復刻部落常見的烤肉場景，可以讓觀眾坐下來欣賞影片。圖／台東縣府提供
展場內部也復刻部落常見的烤肉場景，可以讓觀眾坐下來欣賞影片。圖／台東縣府提供

「烤什麼東東」以台東人熟悉的烤肉文化為主題，串聯民間團隊呈現地方實踐成果。記者徐白櫻／攝影
「烤什麼東東」以台東人熟悉的烤肉文化為主題，串聯民間團隊呈現地方實踐成果。記者徐白櫻／攝影

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