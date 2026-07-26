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童子瑋提生活市長 謝國樑宣傳普發長者6500元
藝人郭子乾今天模仿總統賴清德現身市場，為民進黨基隆市長參選人童子瑋助選，童子瑋提出「生活市長」理念。基隆市長謝國樑則參加健走，宣傳市府中秋節將普發長者每人6500元。
郭子乾一早模仿總統賴清德，現身基隆市安樂市場為童子瑋站台，並向市民宣傳童子瑋提出的敬老慰問金加倍等政見。
台灣民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、黨部主委邱佩琳，同時間也陪同黨籍市議員參選人在安樂市場拜票，雙方在路口碰面，黃國昌上前與童子瑋及郭子乾握手寒暄。
童子瑋表示，市場不只是買菜、採購的地方，更是城市最真實的第一現場，攤商從每天清晨開始準備，市民在此採買三餐，他每次造訪都能了解交通、物價、公共服務等生活問題，他提出「生活市長」競選理念，就是要從民眾日常需求出發，讓基隆市政府真正貼近市民生活。
童子瑋說，感謝郭子乾以幽默、親切的方式陪他走進市場，也讓更多市民用輕鬆方式認識政策，未來他會繼續走入市場與社區，提出更多好政見，回應市民的期待，讓基隆市政真正從生活第一線開始改變。
謝國樑上午則出席「大沙灣森林步道樂活健走」活動，並向在場民眾分享市政成果，他表示，市府持續推動「1區1特色」室內兒童樂園，目前各行政區都有好玩的室內兒童遊戲空間，鼓勵家長多帶孩子到各區兒童樂園遊玩，共享親子時光。
此外，謝國樑提到，市府將推動「長樂65專案」，今年中秋節普發長者每人新台幣6500元，明年3大節日也將持續發放6500元，希望透過實質福利支持市民生活、共享城市建設成果。
謝國樑最後也向市民預告，基隆市田徑場即將完工，未來除提供市民優質的運動場域外，也將附設24小時開放的停車場，讓市民能更便利地前往使用，鼓勵市民走出戶外，一同打造健康、幸福且宜居的基隆。
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