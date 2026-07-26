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「西岸有盧秀燕、東岸有游淑貞」鄭麗文花蓮站台力挺正藍軍接棒

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「西岸有盧秀燕、東岸有游淑貞」鄭麗文花蓮站台力挺正藍軍接棒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台中市長盧秀燕（左）授予國旗給花蓮縣長參選人游淑貞，宣示縣長選戰正式揭開序幕。記者王思慧／攝影
台中市長盧秀燕（左）授予國旗給花蓮縣長參選人游淑貞，宣示縣長選戰正式揭開序幕。記者王思慧／攝影

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦團結自強大會，黨主席鄭麗文親赴花蓮為同黨縣長參選人、吉安鄉長游淑貞站台輔選，面對另外兩名參選人魏嘉賢、張峻都是泛藍勢力，鄭麗文強調游淑貞是「正藍軍」，也是國民黨唯一全力支持的花蓮縣長候選人，呼籲支持者團結一致，爭取勝選。

2026九合一選舉

今天鄭麗文與台中市長盧秀燕一同出席造勢活動，鄭麗文致詞時表示，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁有夫妻臉，而盧秀燕與游淑貞則像是姊妹，希望盧秀燕過去選戰告捷的好運能夠延續到游淑貞身上，「西岸有盧媽（盧秀燕），東岸有游淑貞」，共同為地方打拚。

鄭麗文表示，花蓮有縣長徐榛蔚，未來就有游淑貞繼續接棒，要代表中國國民黨，向所有花蓮的鄉親拜託，過去8年，留下美好的成績；今天縣長要交棒，國民黨千挑萬選選出游淑貞，她的溫度、熱度，永遠衝第一，她是正藍軍，也是國民黨唯一支全力支持的縣長候選人，大家一定要團結，團結才有力量。

鄭麗文說，在花蓮即便國民黨長期執政，依舊如履薄冰，戰戰兢兢、謙卑謙卑再謙卑，永遠把縣民的需要，心聲放在第一位，國民黨不會像民進黨長期執政傲慢、貪腐、不解決問題，「民進黨只會製造問題，但國民黨的執政永遠在解決問題」，我們永遠在為百姓做事，藍白要大團結一致支持游淑貞。

致詞結束後，鄭麗文替游淑貞披上象徵出征的紅色披肩，隨後由盧秀燕授予國旗，宣示花蓮縣長選戰正式揭開序幕。不過，鄭麗文在活動前後均未接受媒體聯訪，面對媒體詢問是否因凱道遊行結束後立即趕赴花蓮，是否關心花蓮選情，她全程未回應，僅以手勢比出「讚」，隨即離場。

國民黨主席鄭麗文呼籲支持者團結一致，支持正藍軍蓮縣長參選人。記者王思慧／攝影
國民黨主席鄭麗文呼籲支持者團結一致，支持正藍軍蓮縣長參選人。記者王思慧／攝影

國民黨主席鄭麗文（右七）與同黨議員、鄉鎮長合影留念。記者王思慧／攝影
國民黨主席鄭麗文（右七）與同黨議員、鄉鎮長合影留念。記者王思慧／攝影

國民黨主席鄭麗文（左四）、台中市長盧秀燕（左二）一同出席造勢活動，喊話要支持正藍軍蓮縣長參選人游淑貞。記者王思慧／攝影
國民黨主席鄭麗文（左四）、台中市長盧秀燕（左二）一同出席造勢活動，喊話要支持正藍軍蓮縣長參選人游淑貞。記者王思慧／攝影

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