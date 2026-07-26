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國際高空特技加持 「2026夏戀礁溪」28日登場 開放國小免費停車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「夏戀礁溪・礁心一夏」精彩壓軸是西班牙澤尼特空中芭蕾舞團，舞者在幾乎無重力的視覺情境下，數十公尺高空中展現芭蕾與高空特技。圖／主辦單位提供
「夏戀礁溪・礁心一夏」精彩壓軸是西班牙澤尼特空中芭蕾舞團，舞者在幾乎無重力的視覺情境下，數十公尺高空中展現芭蕾與高空特技。圖／主辦單位提供

暑假期間，宜蘭礁溪遊客人潮不斷，鄉公所舉辦「2026夏戀礁溪・礁心一夏」28日晚上7時在礁溪國小舉行，四大精彩活動演出預計吸引大批遊客湧入會場。鄉公所今天表示，由於活動會場就位於省道旁，為因應人潮車潮，礁溪國小地下停車場當天晚上開放免費停車，另也規劃機車停放區，請民眾依動線指引行駛。

夏戀礁溪・礁心一夏是礁溪鄉年度大型活動，今年活動安排由「迷你熱氣球光雕秀」打頭陣，節奏音樂及炫耀光影重磅開場；接著是曾經榮獲全國火舞比賽冠軍的「即將成真火舞團」演出，還邀請首度來到宜蘭「法國奎達姆斯劇團」，一場結合戲劇、舞蹈與馬戲藝術的難得表演。

精彩壓軸是「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」，舞者在幾乎無重力的視覺情境下，展現芭蕾與高空特技，在數十公尺的空中展現驚人平衡控制與合作默契，交織一場如夢似幻的空中芭蕾之美。

礁溪是國內知名平地溫泉區，在交通部觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評比中，連續三屆榮獲「十泉十美獎」金獎殊榮。「夏戀礁溪、礁心一夏」活動今年邁入第四屆，第一次選在平常日舉辦，鄉公所每年都宣導夏季泡湯的養生概念，透過舉辦活動帶動盛夏遊客人潮。

礁溪鄉長張永德表示，「溫泉勝地、接軌國際」一直是他任內行銷礁溪的城市定位，在觀光城鄉及在地文化的基礎下，引入國際表演藝術氛圍，讓礁溪走出去，也讓世界看見礁溪。

鄉公所協調礁溪國小地下停車場，當天28日活動期間從傍晚5時至晚上11時免費停車；機車停車請從從杏和醫院旁的礁溪路四段與礁溪路四段113巷交叉路口進入，請遊客配合交通指引停放車輛。

首度來到宜蘭「法國奎達姆斯劇團」，結合戲劇、舞蹈與馬戲藝術的表演。圖／主辦單位提供
首度來到宜蘭「法國奎達姆斯劇團」，結合戲劇、舞蹈與馬戲藝術的表演。圖／主辦單位提供

曾經榮獲全國火舞比賽冠軍「即將成真火舞團」，其中有些成員是傑出的宜蘭子弟。圖／鄉公所提供
曾經榮獲全國火舞比賽冠軍「即將成真火舞團」，其中有些成員是傑出的宜蘭子弟。圖／鄉公所提供

2026夏戀礁溪・礁心一夏活動的精彩壓軸是「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」，舞者在幾乎無重力的視覺情境下，數十公尺高空中展現芭蕾與高空特技。圖／主辦單位提供
2026夏戀礁溪・礁心一夏活動的精彩壓軸是「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」，舞者在幾乎無重力的視覺情境下，數十公尺高空中展現芭蕾與高空特技。圖／主辦單位提供

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