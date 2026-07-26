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花蓮確定推電子圍籬式公共自行車 還車不入區持續計費阻違停亂象

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮公共自行車租賃系統由MOOVO得標，自行車須停放於電子圍籬範圍內才能完成還車，預計今年底設置。圖為示意圖。圖／花蓮縣府提供
花蓮公共自行車租賃系統由MOOVO得標，自行車須停放於電子圍籬範圍內才能完成還車，預計今年底設置。圖為示意圖。圖／花蓮縣府提供

花蓮公共自行車租賃系統由MOOVO得標，不過採無樁式租還車，讓民眾憂心重演Obike亂停亂放亂象。縣府觀光處表示，自行車須停放於電子圍籬範圍內才能完成還車，否則將持續計費，系統最快今年底上路。

縣府為滿足縣民短程通勤及遊客觀光旅遊需求，推動公共自行車租賃系統建置計畫，去年獲國發會花東基金經費挹注後，預計分兩階段於全縣設置150處站點、1500輛自行車，第一階段為設置60個站點、提供600輛車，相關標案已完成招標，最快今年底啟動首波建置，明年再擴大推動。

觀光處長余明勲指出，MOOVO採用電子圍籬結合定位技術，不同於傳統Ubike需設置車柱及埋設線路，也非過去Obike完全無樁式管理模式，最大的優勢是施工快速，不需開挖道路、埋設電纜或建置大型站體，可大幅縮短建置時間。

余明勲表示，每處站點仍設有固定停放架，供自行車停放定位，並透過手機定位及座標系統管理還車位置，使用者必須將車輛停放在指定電子圍籬範圍內，才能完成還車程序，若停放於範圍外，系統將持續計費，避免自行車隨意棄置或亂停問題重演。

余明勲說明，目前標案雖已完成，但實際設置地點仍待進一步確認，先前縣府透過網路公開徵詢民眾意見，蒐集各地對公共自行車站點的需求，縣府近期將召開會議，把相關建議提供廠商評估，規畫各站點設置位置及車輛配置數量。

針對光復鄉原有YouBike服務於6月底停止營運後，地方關心公共自行車空窗問題，余明勲說，將提出光復地區優先恢復服務的需求，希望爭取提早建置。

花蓮公共自行車租賃系統由MOOVO得標，自行車須停放於電子圍籬範圍內才能完成還車，預計今年底設置。圖為示意圖。圖／花蓮縣府提供
花蓮公共自行車租賃系統由MOOVO得標，自行車須停放於電子圍籬範圍內才能完成還車，預計今年底設置。圖為示意圖。圖／花蓮縣府提供

國發會 花蓮 自行車

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