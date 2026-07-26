花蓮萬里溪堰塞湖蓄水破613萬立方公尺 持續溢流結構仍穩定

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資料，依據7月22日航測及空載光達測量成果，堰塞湖壩頂高程修正為1090.5公尺，截至今天上午8時40分，湖面水位高程達1091.19公尺，蓄水量約613.77萬立方公尺，目前維持穩定溢流狀態，尚無立即性潰壩風險。

花蓮分署表示，今天上午6時無人機空拍畫面顯示，堰塞湖持續穩定溢流，壩體僅有輕微沖刷及下切情形，整體結構仍保持完整，未發現明顯破壞跡象，不過壩頂右側崩塌土石仍持續沿邊坡緩慢滑動並堆積於河床，後續變化將持續追蹤監測。

花蓮分署指出，集水區過去24小時累積降雨量僅3.86毫米，幾乎沒有降雨，但因右側崩塌地持續緩慢下滑，導致湖面水位較溢流口高出約60至70公分，目前溢流水量仍不足以造成大規模沖蝕與下切作用。

花蓮分署認為，壩體下切速度仍屬緩慢，潰壩風險未明顯增加，下游可能影響範圍仍侷限於河道內，將持續透過無人機空拍、水位監測及現地判釋等方式，24小時掌握堰塞湖變化情形，並依監測結果滾動調整警戒及應變措施，確保下游居民安全。

萬里溪堰塞湖持續穩定溢流，不過壩頂右側崩塌土石仍持續沿邊坡緩慢滑動並堆積於河床，林保署花蓮分署將持續追蹤監測。圖／林保署花蓮分署提供

萬里溪堰塞湖持續穩定溢流，不過壩頂右側崩塌土石仍持續沿邊坡緩慢滑動並堆積於河床，林保署花蓮分署將持續追蹤監測。圖／林保署花蓮分署提供

萬里溪堰塞湖持續穩定溢流，不過壩頂右側崩塌土石仍持續沿邊坡緩慢滑動並堆積於河床，林保署花蓮分署將持續追蹤監測。圖／林保署花蓮分署提供