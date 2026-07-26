為賽事閉館15天惹怨...花縣泳池、網球場改為適度開放
花蓮縣府主辦二○二六國際少年運動會八月一日起一連六天登場，預計有二十六國、二千名選手競技。不過，賽事場館縣立游泳池、縣立網球場提前整備，前天起封閉十五天，泳客、運動愛好者大喊不便。縣府表示，討論後在兼顧賽事及民眾運動權益下，適度開放。
國際少年運動會競賽項目有游泳、桌球、網球、跆拳道、足球、田徑、三對三籃球、射箭八大類，分成九個場館，影響民眾較大的是縣立網球場和縣立游泳池（太昌游泳池）。
「明明只有三天賽事，為什麼閉館那麼久？」議員魏嘉賢表示，最近天氣炎熱，他接到不少反映，太昌游泳池因配合辦理國際少年運動會，到八月七日都暫停開放，應在閉館期間引導泳客到其他泳池，或協調市區各泳池增加開放水道。
教育處長翁書敏說，提前封閉是要場地布置及賽事整備，與場地布置廠商研議後，決定在保障民眾運動權益及兼顧賽事進行的考量下，適度調整開放時間。
調整後，縣立網球場昨到八月一日都正常開放，八月二日至四日賽事期間暫停開放，八月五日暫訂下午二時起恢復開放，但會視賽程進行狀況彈性調整，八月六日起恢復正常開放。
縣府游泳池昨起至八月一日，室內池正常開放、室外池為比賽場地須全面換水，暫停開放。八月二日至四日賽事期間暫停開放，八月五日晚間六時起室內池及室外池均恢復開放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。