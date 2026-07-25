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辦國際少年運動會封館15天惹議 花蓮縣立游泳池、網球場改適度開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣立游泳池（太昌游泳池）在暑假期間，每天都有大批泳客。記者王燕華／攝影
花蓮縣立游泳池（太昌游泳池）在暑假期間，每天都有大批泳客。記者王燕華／攝影

花蓮縣爭取主辦「2026國際少年運動會」將於8月1日起一連6天登場，預計有26國、2000名選手競技。不過，賽事場館縣立游泳池、縣立網球場提前整備，昨起封閉15天，泳客、運動愛好者大喊不便。縣府表示，討論後在兼顧賽事及民眾運動權益下，適度開放。

國際少年運動會競賽項目有游泳、桌球、網球、跆拳道、足球、田徑、3對3籃球、射箭8大類，分成9個場館，影響民眾較大的是縣立網球場和縣立游泳池（太昌游泳池）。

「明明只有3天賽事，為什麼閉館那麼久？」縣議員魏嘉賢表示，最近天氣炎熱，游泳的人很多，他近日接到不少反映， 太昌游泳池因配合辦理國際少年運動會，昨起到８月7日都暫停開放。

他認為，舉辦國際運動賽事大家樂觀其成，但應把原因說明清楚，並應規畫配套措施，在閉館期間引導泳客到其他泳池，或協調市區各泳池增加開放水道，讓民眾有地方可以游泳。

縣府教育處長翁書敏說，提前封閉是要做場地布置及賽事整備工作，經與場地布置廠商研議並請其重新檢討場館整備期程及安全管制作業後，決定在保障民眾運動權益及兼顧賽事進行的考量下，適度調整開放時間。

調整後，縣立網球場今天到8月1日都正常開放，8月2日至4日賽事期間暫停開放，8月5日暫訂下午2時起恢復開放，但會視賽程進行狀況彈性調整，8月6日起恢復正常開放。

縣府游泳池今天起至8月1日，室內池正常開放、室外池為比賽場地須全面換水，暫停開放。8月2日至4日賽事期間暫停開放，8月5日晚間6時起室內池及室外池均恢復開放，8月6日起正常開放。

花蓮縣政府表示，2026國際少年運動會是花蓮首次承辦的大型國際綜合性青少年運動賽會，縣府持續滾動檢討，在不影響賽事及場館安全前提下，提供民眾使用，但整備期間有大型機具進出、架設等施工作業，請民眾配合管制措施。

花蓮縣立游泳池因應國際少年運動會閉館15天整備並進行比賽，縣議員魏嘉賢質疑封閉太久，應有配套。圖／魏嘉賢提供
花蓮縣立游泳池因應國際少年運動會閉館15天整備並進行比賽，縣議員魏嘉賢質疑封閉太久，應有配套。圖／魏嘉賢提供

游泳池 花蓮 運動

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