紅霞外圍環流發威！台東知本道路成河、祖孫受困溪谷 綠島再現水龍捲

受紅霞颱風外圍環流影響，台東地區今天降下間歇性豪雨，下午3時許又一波暴雨襲來，造成知本崎仔頭地區道路嚴重積淹水，山區雨水順著斜坡傾瀉而下，滾滾黃泥水宛如一條湍急溪流，不少居民急忙將停放路邊的車輛移往高處，機車騎士冒雨通行更是險象環生。所幸附近民宅地勢較高，積水尚未漫入住家。

知本居民表示，短時間降雨實在太猛烈，黃泥水瞬間從山上沖下，道路一下子變成急流，大家第一時間就是趕快把車開走，深怕遭洪水淹沒。有機車騎士經過時因水流湍急，只能放慢速度、小心通過，場面令人捏一把冷汗。

此外，台9線370公里處稍早也因泥流漫過路面，雖然積水已退，但路面仍殘留土石及泥堆，影響行車安全。當地里長已在現場放置三角錐，提醒往來車輛減速慢行。居民指出，由於山溝排水改善工程尚未完工，豪雨來襲時大量雨水無法順利宣洩，只能沿著小巷一路沖向省道，才造成道路積水及泥流。

豪雨也造成山區野溪暴漲。卑南鄉一名近80歲林姓老翁，上午7時許帶著妻子及返鄉過暑假的孫子前往東海岸富山部落後山農舍餵養雞鴨，不料山區持續降下豪雨，野溪水位迅速暴漲。直到上午11時許準備返家時，發現溪流已無法徒步通行，只好報警求助。

消防局獲報後立即派遣人車前往救援，消防人員抵達後評估水勢，採三人一組方式涉溪，並做好各項安全防護措施，再逐一護送祖孫三人平安渡溪返回對岸，順利化解危機，無人受傷。

除了豪雨災情，外圍環流也帶來特殊天氣現象。上午7時綠島碼頭外海出現壯觀水龍捲，有民眾的父親獨自在碼頭垂釣時，親眼目睹一道水龍捲連結海面與天空，直呼「長這麼大第一次看到，好酷喔！」水龍捲持續旋轉，場面相當震撼。

氣象單位提醒，受紅霞颱風外圍環流持續影響，台東地區仍有局部豪雨或大豪雨發生機率，山區及低窪地區應慎防溪水暴漲、土石流及積淹水，民眾行經山區道路及海邊活動時，務必留意最新天氣資訊，避免前往危險區域。

綠島外海天上午出現壯觀水龍捲，海天相連的畫面吸引民眾目擊拍攝。圖／網友dow840427提供