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萬里溪堰塞湖壩體結構仍完整 25日續穩定溢流

中央社／ 記者盧太城花蓮縣25日電

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，萬里溪堰塞湖壩頂最新高程修正為海拔1090.5公尺；截至今上午9時許，湖面水位高程為1090.98公尺，湖區持續維持穩定溢流狀態。

花蓮分署表示，依據7月22日航測及遙測分署空載光達（LiDAR）測量成果，堰塞湖壩頂最新高程修正為海拔1090.5公尺，推估最大蓄水量約600萬立方公尺；截至今天上午9時40分，湖面水位高程為1090.98公尺，蓄水量約609.38萬立方公尺，維持穩定溢流。

花蓮分署表示，受颱風紅霞影響山區天候不佳，截至中午，經比對昨（24）日下午最後一次空拍影像，堰塞湖仍持續溢流，壩體僅有局部輕微沖刷及下切情形，整體結構仍保持完整，尚未發現立即性破壞跡象；壩頂右側崩塌土石則持續沿邊坡滑動，後續變化將持續密切監測。

花蓮分署表示，24日夜間集水區累積降雨量（QPE）為20.49毫米，湖面水位約上升20至30毫米。依水位監測資料研判，目前降雨所增加的溢流水量仍不足以造成壩體大規模沖蝕下切；綜合水位監測及下游CCTV河川水位判釋結果評估，壩體下切速度仍屬緩慢，潰壩風險未明顯升高，下游影響範圍仍侷限於河道內。

花蓮分署表示，因應颱風恐帶來後續降雨，將持續進行水位監測、在天候允許下進行空拍及現地判釋等方式，24小時掌握堰塞湖變化，並依最新監測結果滾動調整警戒及各項應變措施，確保下游居民生命財產安全。

花蓮 堰塞湖

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