0403震損花蓮「馥邑京華」將逐層開拆 周邊封路4個月

前年0403地震震損的花蓮市馥邑京華大樓自5月底開拆，近日進入逐層拆除階段，周邊中和街、榮正街等路段將自30日起封路近4個月全天封閉，除施工車輛及持有通行證的管制內居民，其餘均禁止進入。

「馥邑京華」是A到F六棟共152戶的紅單危樓，由內政部國土管理署全額補助1.25億元，並專案代辦拆除工程，5月27日開工，採「由上而下、逐層拆除」工法，近日將進入工程核心階段。

縣府表示，「馥邑京華」建築量體龐大且結構連動，拆除難度為全台首見。周邊292戶鄰屋多為超過30老建築，已完成現況調查與影像記錄並做臨時安置，為了確保鄰房、居民安全，經與警方、施工團隊評估後，7月30日上午8時起，啟動周邊路段全天候封閉管制，預計管制到11月20日，期間除工程車輛、緊急消防救災車輛及持有通行證之管制內居民外，其餘人車禁止進入。

封閉路段包括花蓮市中和街（中華路路口至榮正街78巷路口紅區範圍）、花蓮市榮正街（中華路333巷路口經榮正街125巷路口至榮正街78巷路口紅區範圍)、榮正街125巷東北端（金碧華夏社區出入口旁）及中華路333巷東端（中油中華路加油站南側、工區運輸車輛入口旁)，均為24小時封閉管制。

管制期間，縣警局將增派警力與義交，在上下班尖峰時段，在周邊重要路口進行交通疏導，沿路也設置指引牌面，呼籲民眾可多加利用吉安鄉中央路或改走其他替代道路，管制時間造成交通不便，也請民眾體諒並配合現場指揮人員導引，減速慢行。

花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，今年5月開拆，近日將進入逐層開拆的核心施工階段。聯合報系資料照