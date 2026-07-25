熱氣球旺季查房價！台東旅宿加人加床超收也違規 最高罰5萬元

暑假進入旅遊旺季，2026台灣國際熱氣球嘉年華、台東博覽會等大型活動吸引大量遊客湧入，縣府持續辦理旅宿業房價稽查，近期發現部分旅宿業者因加人、加床等收費方式，導致實際收費超過備查房價，已涉及違規。縣府提醒，即使是應房客需求加床、加人，只要客房總收費高於備查房價，都可能受罰，最高可處5萬元罰鍰。

縣府觀光發展處長卜敏正表示，近期稽查發現，部分旅宿業者原本備查的雙人房房價雖符合規定，但因住宿旅客臨時增加人數或要求加床，業者另外收費後，總房價超過原先向主管機關備查的價格，已違反相關規定。

卜敏正指出，依旅館業管理規則第21條及民宿管理辦法第25條規定，旅宿業客房價格須報請地方主管機關備查，且實際收費不得高於備查房價。暑假期間台東舉辦多項大型活動，住宿需求增加，旅宿業者若提供加床、加人或其他服務，仍應注意客房總收費不得超過備查房價，以免違規受罰。

觀光發展處表示，依發展觀光條例裁罰標準，旅宿業者若實際收費高於備查房價，將依超收金額處罰。超收未滿500元者，裁罰1萬元；超收500元以上未滿1000元者，裁罰3萬元；超收1000元以上者，最高可裁罰5萬元。

縣府提醒，旅宿業者應再次檢視各房型及加人、加床等收費方式是否符合備查房價規定，避免因作業疏失而違規受罰。同時將持續透過宣導、輔導及稽查機制，協助業者落實法令，共同維護住宿市場價格透明及消費者權益，營造安心、公平的旅遊住宿環境。