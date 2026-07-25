動力火車領軍 台東馬卡巴嗨藝術節8月15日起夏夜飆唱

台東市暑假夏夜盛事「馬卡巴嗨藝術節」，將於8月15日傍晚在台東森林公園登場，今年由動力火車領軍，BCW、阿夫接力開唱。

台東市公所今天發布新聞稿表示，台東市公所主辦的「2026台東市馬卡巴嗨藝術節」，將於8月15日至16日下午5時至晚間9時，在台東森林公園登場；活動以原住民族文化為核心，串聯跨族群共創、青年能量、文化展演、市集體驗及永續行動，打造台東最具代表性夏夜文化盛典。

台東市公所表示，今年演出卡司橫跨經典流行、原住民創作音樂及新世代嘻哈，由金曲獎傳奇天團「動力火車」擔任首日壓軸，將帶來多首經典傳唱歌曲；因「大嘻哈時代」備受矚目的饒舌歌手阿夫Suhf，也將以高能量演出點燃現場氣氛。

第2天（16日）則由來自台東大武鄉、曾參與節目「中國有嘻哈」的實力派人氣饒舌歌手BCW領軍，攜手新生代歌手吳優接力演出，展現當代嘻哈文化魅力。

台東市公所表示，這次活動也集結台東高流量人氣歌手ABUU阿布、阿美族創作歌手Usay Panan張詠綺、在地團體強迫人聲，以及FMK馬蘭部落青年傳唱隊、杵音文化藝術團、卑南族青春歌隊、卡大地布青年會等原住民族團隊，共同呈現傳統與當代交織的原民音樂風貌。

台東市長陳銘風表示，除了精彩演出，現場更規劃原住民族美食、文創及農特產品市集、五大部落策展，以及稻草御守、珠花手作等工藝體驗，邀請民眾在森林夏夜中感受文化、音樂與生活交織的節慶魅力；今年馬卡巴嗨藝術節將以「文化可親近、展演可參與、城市可記憶」為主軸，邀請全國民眾走進台東森林公園。