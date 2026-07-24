為深化台日地方城市交流，基隆市府今天與日本沖繩縣烏魯麻市正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方表示將推動產業經濟、觀光、文化及教育交流，促進特色物產、市場拓展與人才互動，提升兩地城市韌性。

今年4月烏魯麻市代表團曾訪問基隆，針對文化歷史、觀光推廣、經濟產業、教育及城市治理等議題交換意見；短短數月後，雙方即將交流共識轉化為具體合作承諾，象徵兩市友好關係邁入新階段。

基隆市訪問團此次赴沖繩期間，除與烏魯麻市簽署合作備忘錄，也先後拜會石垣市商工會、石垣市政府、沖繩縣政府、沖繩縣產業振興公社及琉球大學。

基隆市副市長邱佩琳表示，此次簽署合作備忘錄，是雙方多次交流及累積互信的重要成果。未來將建立穩定合作平台，深化特色物產、市場拓展、觀光行銷、青年互訪、教育合作及專業人才交流，讓城市交流從政府部門逐步延伸至企業、學校及民間團體，由交流走向共創。

烏魯麻市副市長佐久川篤表示，基隆市與烏魯麻市同為深具特色與發展潛力的海港城市，未來期待持續深化交流，分享彼此經驗與資源，建立長久而穩固的夥伴關係。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，兩市將以合作備忘錄為基礎，將積極展開觀光、企業、物產、青年及文化藝術團體交流，目前烏魯麻市已經規劃今年12月份將到基隆進行物產展的展售活動，透過雙邊互訪、合作計畫及資源共享，逐步落實合作內容，建立更加緊密且具韌性的城市夥伴關係，共同提升兩地競爭力，展現海洋城市的特色與永續發展能量。

基隆攜手日本沖繩縣烏魯麻市簽署合作備忘錄，深化產業觀光交流。圖／基隆市政府提供

基隆攜手日本沖繩縣烏魯麻市簽署合作備忘錄，深化產業觀光交流。圖／基隆市政府提供