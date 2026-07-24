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颱風外圍接近台東 24、25日部分熱氣球活動取消

中央社／ 台東縣24日電

受到颱風紅霞外圍環流影響，台東地區今天下午出現間歇性雨勢，下午和明天上午熱氣球活動取消，河川局加強投放消波塊保護岸邊；農民則加強防颱措施。

日前颱風巴威帶來的長浪，將台東市豐里海邊沙灘掏空，一度危及防風林後方的民宅，第八河川局今天趕緊載來大量消波塊，投放在遭侵蝕的沙灘，確保海岸不再被掏空。

最怕強風的果樹、香蕉，農友把握時間加強修剪和田間排水設施。台東部分地區中午過後出現間歇性雨勢。

台東縣政府下午宣布，受颱風影響，國際熱氣球嘉年華活動今日午後及25日上午取消，台東最美星空音樂會長濱場延期。

台東縣政府觀光發展處表示，依據最新氣象預報，今天下午風速已達不適合熱氣球立球標準，加上午後雨勢預計逐漸增強，因此下午及25日上午熱氣球繫留體驗、自由飛活動、造型球展演均暫停舉辦，現場商品賣店同步暫停營業。

原定25日 （週六）晚間登場的台東最美星空長濱場音樂導覽活動亦延期至8月1日辦理。

觀光發展處表示，25日（六）下午至26日（日）鹿野高台的熱氣球活動，將密切觀察今、明兩天風雨變化，進行滾動式檢討，再另行公告。已預約鹿野高台民間停車場的民眾，退款相關事宜請逕洽各停車場業者辦理。

台東縣政府提醒民眾，颱風外圍環流影響東海岸及離島沿海已出現長浪與強陣風，請務必做好居家防颱準備，並嚴格遵守相關安全規範，民眾切勿前往海邊觀浪、從事衝浪、戲水或各類水域活動，亦應避免進入山區及溪流附近，以維護生命財產安全。

台東 颱風

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