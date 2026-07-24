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台電攜手一粒麥子20年 點亮台東三代希望

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
一粒麥子基金會舉辦「台電二十 愛不止息，麥子深耕再發芽」感恩活動，受助長輩、青年與學童代表分享生命故事，並與台電代表共同種下象徵希望的種子，見證20多年公益成果。圖／台東基督教醫院提供
一粒麥子基金會舉辦「台電二十 愛不止息，麥子深耕再發芽」感恩活動，受助長輩、青年與學童代表分享生命故事，並與台電代表共同種下象徵希望的種子，見證20多年公益成果。圖／台東基督教醫院提供

台灣電力公司與一粒麥子基金會攜手投入公益超過20年，陪伴台東弱勢長輩、青年及兒童成長。基金會今舉辦「台電二十 愛不止息，麥子深耕再發芽」感恩活動，邀請曾接受服務的長輩、青年及學童代表分享生命故事，台電副總經理蔡志孟、專業總管理師黃美蓮及台東區營業處處長趙淑芬也到場見證這段跨越20年的公益情誼。

一粒麥子基金會自2005年起，在台電支持下推動「為愛發光」、「希望種子」及「火金姑計畫」，分別關懷獨居弱勢長輩、提供大專青年暑期返鄉工讀，以及陪伴弱勢家庭學童課後學習，至今三項服務皆已超過20年。

66歲陳姓男子已連續7年參加「為愛發光」春節圍爐活動。他說，每年最期待與大家一起吃年夜飯，即使疫情期間無法聚餐，基金會仍把物資送到家中，讓他感受到「一直有人惦記著我們」。

曾三度參與「希望種子」暑期工讀的陳婕妤表示，返鄉服務讓她學會珍惜，也從陪伴長輩過程中找到服務他人的價值。曾是課輔班學生、目前就讀幼兒教育學系的杜靜怡，則利用暑假返鄉擔任志工，希望把自己曾接受的照顧延續給更多孩子。

活動主持人王淑貞分享，18年前丈夫因車禍離世，她獨力扶養兩名孩子，同時投入部落課輔班服務，抱持「帶兩個孩子，不如帶全部孩子」的信念，一路陪伴許多學童成長，如今自己的孩子也已成家立業，持續回饋社會。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，台電長年支持基金會推動公益，不只是提供穩定電力，更成為偏鄉服務的重要後盾。截至目前，「為愛發光」已關懷超過6700人次弱勢長輩；「希望種子」提供480個暑期工讀機會，協助360位台東青年返鄉；「火金姑計畫」則認養18個課輔班，累積課業輔導服務近230萬人次。

活動中，受服務代表將象徵豐收的麥穗贈予台電代表，台電則回贈象徵希望的種子，雙方共同種下並澆灌，象徵愛與希望將持續在台東生根發芽。

蔡志孟表示，今年適逢台電成立80周年，未來將持續攜手一粒麥子基金會，陪伴更多弱勢長輩、青年及孩子，讓公益力量持續深耕台東。

台東 台電

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