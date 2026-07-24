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東博加熱氣球旅客湧入台東 16家旅宿被揪出房價異常

中央社／ 台東縣24日電

台東目前兩大活動國際熱氣球嘉年華與台東博覽會，吸引旅遊人潮。台東縣府稽查旅宿房價，近日有16家業者實際房價高於備查房價，已請業者說明，如刻意哄抬將處罰款。

進入暑假觀光旺季，台東博覽會與國際熱氣球嘉年華相關活動都吸引旅客進入台東；縣府展開旅宿房價稽查，同時也接獲多起檢舉。

台東縣觀光發展處觀光管理科長吳怡雯今天告訴中央社記者，為保障消費者權益，縣府持續辦理旅宿業房價稽查，近期稽查發現部分旅宿業者實際收費高於備查房價，例如原定價雙人房型，應顧客加人加床加價後，高於備查房價，即屬違規。

吳怡雯表示，目前稽查到16家業者實際房價高於備查房價，已請業者在時限內提出說明，接著看業者陳述內容做出裁罰；也提醒旅宿業者再次檢視客房收費方式是否符合相關規定，避免因疏忽違規受罰，共同維護服務品質及住宿消費權益。

觀光發展處表示，依「旅館業管理規則」第21條及「民宿管理辦法」第25條規定，旅宿業客房價格應報請地方主管機關備查，且實際收費不得高於備查房價；暑假期間台東地區辦理熱氣球、台東博覽會等多項大型活動，住宿需求增加，如有加床、加人或其他收費情形，仍應以備查房價為準，並留意客房總收費不得超過備查房價。

觀光發展處表示，依「發展觀光條例裁罰標準」，旅宿業者如實際收費高於備查房價，將依超收金額裁處罰鍰，若超收未滿新台幣500元者，裁處新台幣1萬元；超收500元以上未滿1000元者，裁處3萬元；超收1000元以上者，裁處5萬元。縣府提醒業者收費前再次確認房價收費是否與備查價格一致，共同維護消費者及自身權益。

台東 熱氣球

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