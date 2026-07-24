因應紅霞颱風發海警 雪霸國家公園公布最新入園管制措施

中央氣象署昨天深夜11點30分已發布紅霞颱風海上颱風警報，雪霸國家公園管理處今天清晨公布最新入園管制措施，初步評估雪霸園區雨量偏少，整體受影響程度有限。

雪管處表示，依過往防颱作業原則，中央氣象署發布海上颱風警報後，各國家公園會依程序公告禁止進入生態保護區登山，並清查園區滯留人數，勸導下山或注意登山安全。不過，依中央氣象署這次颱風警報預測路徑、強度及定量降水預報研判，主要降雨區域集中於台灣東部、東南部、恆春半島及南部地區，雪霸園區預估雨量偏少，整體受影響程度有限。

經綜合評估颱風動向影響區域、預估風雨、園區位置及各登山路線狀況後，雪霸園區除原涉及大霸登山口進出的主次路線均持續封閉，包括大霸線、部分聖稜線（I型及Y型大霸登山口進出者）、武陵四秀線（秀霸線大霸登山口進出者）、大霸北稜線（大霸登山口進出者）、其他路線（大霸登山口進出者） ，其餘登山路線仍維持開放。

請各位山友注意，雪霸園區高山天候仍可能受到颱風外圍環流、地形及午後對流影響，出現局部強風或短時降雨，雪管處將持續掌握氣象、道路及步道路況，如實際風雨增強或聯外道路、登山路線出現安全疑慮，將視情況採取勸離、暫停入園或局部管制，並於第一時間公告。籲請山友出發前持續留意中央氣象署最新氣象資訊、雪霸管理處公告及聯外道路狀況，預先規畫撤退方案，以自身及隊伍安全為優先。

中央氣象署昨天深夜11點30分已發布紅霞颱風海上颱風警報。圖／取自中央氣象署