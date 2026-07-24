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萬里溪堰塞湖溢流又遇「紅霞」颱風 警戒是否升高需看這條件

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖已蓄滿，蓄水量約600萬噸，持續穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖已蓄滿，蓄水量約600萬噸，持續穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里堰塞湖持續穩定溢流，目前僅河道維持警戒。「紅霞」颱風已發布海上警報，中央氣象署最新預估堰塞湖集水區溢流還不到紅黃色警戒發布標準，中央災害應變中心要求相關單位密切監控，河道內取水口工程務必謹慎，若有風險就延後。

林業及自然保育署花蓮分署監控，萬里溪堰塞湖壩頂高程1090.5公尺，蓄水量約600萬噸，目前入水量與溢流量約略平衡，維持滿水位穩定溢流狀態，壩體還算完整，溢流口些微沖刷下切，若預估未來24及12小時累積降雨量超過200毫米，將發布黃、紅色警戒，對下游保全戶展開疏散撤離。

中央災害應變中心今天與花蓮縣府、萬榮及鳳林鎮公所視訊開會，根據氣象署預估，「紅霞」將對台東和恆春半島帶來顯著雨量，花蓮影響較大地區在南花蓮，至於中區的萬里溪堰塞湖集水區兩天總雨量約在80到150毫米。

中央災害應變中心副指揮官、內政部次長馬士元詢問，若是颱風外圍環流或強降雨，是否可能造成溢流口嚴重沖刷、破壞壩體安定性？要求氣象署及林保署推估風險最高的時間點，讓地方政府了解哪個時段更需要提高警覺，才有辦法因應疏散撤離工作，也要求兩鄉鎮公所再次盤點確認保全戶人數。

此外，因應鳳林、萬榮地區農民灌溉需求，農田水利署正進行萬榮圳和林田圳的取水施工作業，馬士元要求務必注意施工安全，因紅霞颱風逐漸逼近，若不確定是否有風險，可將工程延後。

花蓮萬里溪堰塞湖已蓄滿，蓄水量約600萬噸，持續穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖已蓄滿，蓄水量約600萬噸，持續穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖已蓄滿，蓄水量約600萬噸，持續穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖已蓄滿，蓄水量約600萬噸，持續穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 萬里 花蓮

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