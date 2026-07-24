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紅霞逼近！台東豐里海岸投消波塊防掏空 富岡往返綠島船班下午起停航

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
第八河川分署趕在紅霞颱風外圍環流帶來強風巨浪前，緊急於台東市豐里海岸投放大量消波塊，防止海岸持續遭侵蝕，守護防風林及後方民宅安全。圖／讀者提供
第八河川分署趕在紅霞颱風外圍環流帶來強風巨浪前，緊急於台東市豐里海岸投放大量消波塊，防止海岸持續遭侵蝕，守護防風林及後方民宅安全。圖／讀者提供

紅霞颱風外圍環流逐漸接近台灣，中央氣象署今上午發布海上颱風警報，預估今晚至明天風雨最為明顯，花東地區及恆春半島首當其衝。為防範強浪再度侵襲海岸，經濟部水利署第八河川分署今天緊急調派大量消波塊，運往台東市豐里海邊投放，加強保護先前遭海浪掏空的海岸線。

台東市豐里海岸日前受到巴威颱風長浪侵襲，海浪持續沖刷沙灘，造成大片沙灘流失，海岸線嚴重後退，一度逼近防風林，甚至危及後方民宅安全，引發居民憂心。如今紅霞颱風來襲，第八河川分署不敢大意，趁著強風豪雨到來前，緊急調派大型機具及工程車，將一顆顆消波塊吊放至遭侵蝕的海岸，希望減緩海浪直接衝擊，降低海岸持續流失的風險。

中央氣象署指出，受紅霞颱風外圍環流影響，今晚至明天將是花東地區風雨最劇烈的時段，沿海地區除有陣風外，也可能出現長浪及巨浪，提醒民眾避免前往海邊觀浪、戲水或從事海上活動，以免發生危險。

受到海象惡化影響，往返離島交通也同步調整。船公司公告，台東富岡往返綠島船班自今天下午3時30分起至7月25日上午10時30分全面停航，預計上午11時後視海象恢復正常行駛；富岡往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼今天中午過後至7月25日全天，船班停航，實際航班仍將依天候狀況滾動調整，呼籲旅客出發前向船公司確認最新船班資訊，以免影響行程。

隨著紅霞颱風逐步接近，相關單位已加強沿海巡查及防災整備，提醒沿海居民提高警覺，提前做好防颱準備，並隨時留意最新天氣與災防資訊。

台東 綠島 紅霞颱風

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