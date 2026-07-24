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颱風接近台東插秧期恐遇強風 專家籲稻田增灌水深度

中央社／ 台東縣24日電

中央氣象署昨天深夜發布第12號輕度颱風海上警報，台東目前正值插秧期，農業部台東區農業改良場提醒農民，可增加田間灌溉水深度、減少風吹稻株搖擺，果園保持排水暢通。

台東區農業改良場今天上午發布訊息表示，中央氣象署23日深夜發布第12號輕度颱風海上警報，24日晚至25日全天影響最劇，花東地區防豪雨，農改場提供台東重要作物預防措施供農友參考。

在水稻方面，目前正值插秧期，已插秧田區於颱風來臨時可增加田間灌溉水深度，減少稻株因強風造成的搖擺。育苗場方面，秧苗至綠化場綠化者，建議大雨來臨前覆蓋不織布或遮光網保護，避免損壞，並於雨後天晴時儘速翻開。

果樹方面，颱風來臨前，果園應注意排水溝保持暢通，植株立支柱固定，避免倒伏，迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損；各類果樹接近採收期的果實，應儘速採收，掛果期果園則應注意果實周圍枝葉修剪，減少果皮擦傷。

大目釋迦及鳳梨釋迦颱風後若花芽受損嚴重，9月上旬 （白露）前仍可短截修剪，重新萌發花芽。

台東區農業改良場表示，樹豆正值營養生長期，應立支柱避免倒伏；洛神葵正值分枝發育期，強降雨後應即時排水或抽水，減輕災害。颱風後實施清園，清除枯枝落葉，以避免腐爛孳生病原，畦面流失嚴重者，應加以培土；待天氣好轉，植株恢復正常生育狀態時，酌施肥料或行葉面施肥，補充養分，增強生育。

蔬菜方面，金針菜陸續進入抽苔期，應儘速採收適收花蕾，減少損失；番茄應注意加強田間排水，加強支架支撐，避免倒伏。颱風過後，可於金針田區補充肥料，促進植株恢復生長。

台東 颱風 農業部

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