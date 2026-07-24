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30天期限到！「尬電」玄濟宮未補件 台東縣府正式認定違建
台東縣政府日前依法要求備受爭議的玄濟宮，於30天內完成補辦建築執照相關文件，期限屆滿後，截至今天仍未收到任何補件資料，縣府正式發文認定玄濟宮建物屬違章建築，並列為違建候拆案件，要求所有權人自行拆除，若逾期未改善，縣府將依建築法及相關規定擇期執行拆除作業。
玄濟宮因「尬電師父」鄔馨茹及一連串宗教活動引發全台關注，近期又接連爆發潑穢物、遭丟雞蛋等事件，隨後再被檢舉建物未依法申請建築執照。台東縣政府建設處經查確認建物屬未經申請的違章建築，並於6月下旬依法通知限期30天內補辦相關程序。
縣府建設處表示，玄濟宮所在地屬可申請建照的土地使用分區，只要期限內依法補件，仍有機會完成合法化程序，但補件期限屆滿後，縣府始終未收到完整申請文件，因此依法認定為違章建築，今天正式寄發處分通知，要求建物所有權人自行拆除。
依程序，若玄濟宮未於通知期限內自行拆除，縣府將把案件列入違建拆除名冊，並依拆除排程擇期執行強制拆除，相關拆除費用亦可依法向建物所有權人追償。
由於玄濟宮近月來話題不斷，從宗教儀式爭議、信眾聚集、遭潑穢物，到如今違建遭正式列管，事件持續受到社會高度關注。隨著縣府完成違建認定程序，玄濟宮後續是否自行拆除，或進一步提出行政救濟，都將成為外界關注焦點。
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