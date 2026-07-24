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台東海端書屋南瓜園遇「猴劫」一夜全滅 孩子心血被吃光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東海端書屋孩子親手照顧的無毒南瓜園，原本即將迎來採收，未料遭猴群入侵，3分地南瓜幾乎全數被吃光，只剩滿園葉片。圖／擷取自海端書屋臉書
台東海端書屋孩子親手照顧的無毒南瓜園，原本即將迎來採收，未料遭猴群入侵，3分地南瓜幾乎全數被吃光，只剩滿園葉片。圖／擷取自海端書屋臉書

才剛獲教育部師鐸獎肯定，台東海端鄉初來國小新武分校主任、海端書屋老師李成雲，卻遇上一場令人心痛的「猴劫」。書屋孩子們親手照顧的無毒南瓜園，遭猴群大軍闖入，3分地南瓜一夜之間幾乎全數被啃食，只留下滿園南瓜葉。

海端書屋長期陪伴部落孩子學習，並打造草生栽培的無毒南瓜園，園內種有密本南瓜、銀粟南瓜、洋菇南瓜及阿成南瓜等品種。孩子們從播種、除草到照顧植株，一點一滴等待收成，這片土地不只是農園，更是孩子體驗生命教育的場域。

未料，颱風逼近前，擔心守護南瓜園的狗受到風雨影響，先將狗牽下山，沒想到猴群趁隙闖入，把即將採收的南瓜當成「免費大餐」。

李成雲臉書貼文表示，昨天準備採收時，在園內找了好幾遍，卻發現南瓜一顆都不剩，「全部被猴子大軍吃光光了！」他無奈說，孩子們風吹日曬雨淋照顧的成果，短短時間全部化為烏有，「真的很可惜，也很生氣。」

他說，3分地南瓜幾乎全毀，只剩半顆南瓜被猴子帶到樹林裡吃剩，甚至查看現場時，猴群還在附近直盯盯看著，彷彿不怕人。

李成雲日前才獲教育部115年師鐸獎肯定，長年投入偏鄉教育，除了教學，也透過農園、閱讀與生活教育陪伴孩子成長。如今孩子們期待的採收時刻，卻因猴群破壞蒙上一層失落。

近年台東山區獼猴活動頻繁，農作遭啃食事件時有所聞，從果園、菜園到部落周邊農地，都讓農民面臨防治困境。如何在人猴共存與農業保護間取得平衡，也成為地方持續面對的課題。

猴群啃食後留下的半顆南瓜，是海端書屋南瓜園少數殘存的「收穫」，也見證孩子們辛苦成果遭破壞。圖／擷取自海端書屋臉書
猴群啃食後留下的半顆南瓜，是海端書屋南瓜園少數殘存的「收穫」，也見證孩子們辛苦成果遭破壞。圖／擷取自海端書屋臉書

南瓜 師鐸獎 猴子

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