回收物放子母車旁 基隆環保局：視同違規會開罰單

基隆市有部分民眾投訴把垃圾、回收物放到環保局設置的子母車旁，也收到亂丟垃圾的罰單，有人四天收到十多張，都已過近一年的行為現在才收到，怒批「搶錢」。市府環保局表示，把垃圾或回收物放在地上就是違法，民眾有疑義可透過意見陳述或提出訴願程序維護權益。

市議員鄭文婷說，服務處近日收到多起陳情案，很多民眾收到環保局罰單，有人四天十多張，都是去年八、九月間在八德路等路段的行為，還有人更多，荷包大失血，每張至少三六○○元。

鄭文婷表示，很多地方只放兩台子母車，並沒有回收車收回收物，難道要民眾把在家好好整理的回收物全部跟垃圾一起丟到子母車內？子母車有時垃圾太多堆積如山，一旦沒有放好往下滑掉地上就會被開罰，不近人情，讓檢舉達人大賺獎金，非常不合理。

黃姓男子表示，他每周到某安養中心探望家人，順道丟回收物，沒想到多年來的例行公事，現在卻變成致命的罰單，拖延近一年才開出，十一個月來恐高達四十五張罰單，累計近廿萬元，難以接受。

環保局說，依廢棄物清理法，「垃圾」包含一般垃圾、資源垃圾及廚餘，基隆實施垃圾不落地，只要落地就依法處分沒有問題。罰單都經過審核、查證影片照片花時間、會函請當事人陳述意見，將精進行政流程，優化審理時間。