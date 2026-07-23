基隆某補習班爆學童背部瘀青 謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆某補習班爆學童背部瘀青，謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷。記者游明煌／攝影
基隆某補習班爆學童背部瘀青，謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷。記者游明煌／攝影

有民眾在社群媒體「脆」反映，孩童於補習班疑似因打鬧，導致孩童背部瘀青。基隆市政府表示，市長謝國樑獲悉後，第一時間指示兒童及少年事務處主導，會同教育處及警察局婦幼隊組成聯合小組，今天前往現場稽查並調閱監視器，初步釐清為課間打鬧事件。家長陪同孩子就醫驗傷，影像資料已移給警方備查。

謝國樑說，孩子的安全沒有假期，市府對兒少安全事件絕對零容忍，市府除了嚴格督促業者落實照顧責任，更重要的是給予孩子最即時的心理支持。

謝國樑指出，市府已要求相關局處全面檢視校外照顧機構安全，共同營造讓家長放心、孩子安心的學習環境。

兒少處處長吳雨潔表示，今日於第一時間即指派兒少暨家庭支持科蔡科長趕赴現場關懷，陪伴家長與孩子共同了解案件經過，給予個案關懷支持與適時處遇建議。後續若孩子因此產生情緒困擾或心理壓力，兒少處將連結心理諮商等專業資源，提供客製化心理支持，以「兒少最佳利益」為優先考量，陪伴孩子恢復身心穩定。

針對家長訴求，市府已責成教育處督促該補習班召開班務會議，全面檢討課間管理機制、增設監視設備及加強教職員訓練，並深化學生生活教育與安全界線；教育處後續將列管該業者並實施不定期抽查，學校端亦已完成校安通報。

吳雨潔提醒，民眾若發現兒少於補習班或照顧場所遭遇不當對待，可立即向教育主管機關反映或撥打 113 保護專線。市府將持續透過跨局處合作，緊密守護每一位孩子的健康成長。

謝國樑 基隆 學生

延伸閱讀

基隆名人幼兒園不當對待幼兒引眾怒 市府：8月1日起廢照停辦

基隆不當對待幼兒案監視器部分影像異常 謝國樑：查真相向家長說明

幼兒園爆虐童案 北市教育局：累計開罰50.6萬元

逼同學脫衣下跪高雄小二生涉性霸凌 母是校內老師家長控校方袒護

相關新聞

基隆某補習班爆學童背部瘀青 謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷

有民眾在社群媒體「脆」反映，孩童於補習班疑似因打鬧，導致孩童背部瘀青。基隆市政府表示，市長謝國樑獲悉後，第一時間指示兒童及少年事務處主導，會同教育處及警察局婦幼隊組成聯合小組，今天前往現場稽查並調閱監視器，初步釐清為課間打鬧事件。家長陪同孩子就醫驗傷，影像資料已移給警方備查。

31年前被狠心遺棄地瓜園 如今她返台東部落尋根完成一生心願

台東縣長濱鄉真柄部落31年前豐年祭期間，發生一段令人鼻酸的往事。一名剛出生、臍帶才剪斷的女嬰，被狠心父母遺棄在部落一戶人家的地瓜園，所幸被居民及時發現、送醫救回一命。31年後，這名女嬰帶著感恩的心重返生命起點，不僅向救命恩人致謝，更感性地說「這一輩子，我都是這個部落的孩子。」

中央核定高鐵延伸宜蘭總經費3521億元 縣政府：宜蘭準備好了

行政院會今天通過高鐵延伸宜蘭計畫，宜蘭代理縣長林茂盛感謝中央回應鄉親多年期盼，表示「宜蘭準備好了」，對於高鐵特定區設置，包括都市計畫變更、區段徵收等，縣府團隊會全力協助，盼全案如期2037年底順利通車，北宜旅運時間可縮短到20分鐘內，讓縣內產業、觀光旅宿大步向前邁進。

31年前被丟棄地瓜園女嬰 贈部落一頭豬謝救命恩

31年前，東海岸真柄部落阿美族歡慶豐年祭，歡樂氣氛中地瓜園傳出女嬰哭聲，部落合力搶救了她。女嬰長大後辛苦找到救她的部落，...

深化與石垣島交流！基隆市府率團搭「八重山丸號」赴日拓展觀光

基隆往返日本石垣島的客貨輪「八重山丸號」5月28日首航後，重新串聯兩地海上交通，不僅增加旅遊選擇，也為觀光、產業及文化往來帶來新契機。為深化兩地觀光交流，基隆市副市長邱佩琳21日率市府團隊搭「八重山丸號」前往石垣市拜會，就觀光推廣、特色物產、產業鏈結及城市合作等議題交換意見。

台東新生路違建9月開拆！縣府出手清視線死角 打造行人友善道路

為改善台東市區交通環境、提升行人通行安全，縣府宣布，今年9月將針對新生路部分影響交通視線及公共通行的違章建築執行強制拆除，藉此排除道路死角，並配合後續交通標線及人行環境改善工程，打造更安全的用路空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。