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31年前被狠心遺棄地瓜園 如今她返台東部落尋根完成一生心願

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
31年前遭遺棄在地瓜園的HaLo（右）返鄉尋根，分享一路成長歷程。圖／議員高美珠提供
31年前遭遺棄在地瓜園的HaLo（右）返鄉尋根，分享一路成長歷程。圖／議員高美珠提供

台東縣長濱鄉真柄部落31年前豐年祭期間，發生一段令人鼻酸的往事。一名剛出生、臍帶才剪斷的女嬰，被狠心父母遺棄在部落一戶人家的地瓜園，所幸被居民及時發現、送醫救回一命。31年後，這名女嬰帶著感恩的心重返生命起點，不僅向救命恩人致謝，更感性地說「這一輩子，我都是這個部落的孩子。」

現任真柄社區理事長吳桂美回憶當時部落居民正忙著豐年祭活動，一名菜園主人卻不斷聽見地瓜園裡傳來微弱哭聲，起初還以為是小動物，循著聲音尋找後，赫然發現一名剛出生不久的女嬰，全身仍沾著血跡，臍帶才剛剪斷，孤零零躺在地瓜園裡。

消息很快透過部落廣播傳開，族人紛紛趕到現場關心。當時女嬰身上已爬滿螞蟻，部分傷口甚至因曝曬及感染出現蛆蟲，生命危在旦夕。吳桂美第一時間替女嬰清洗身體，並立即報警，隨後送往台東馬偕醫院搶救，成功將她從鬼門關前救回。

女嬰康復後被安置到育幼院，在社會福利體系照顧下平安長大。多年來，部落居民始終沒有忘記這名孩子，偶爾談起這段往事，總會好奇「那個孩子現在過得好嗎？」直到今年這個月18日，這個答案終於揭曉。

原來，這名女嬰長大後一直想尋找自己的生命起點，經多方聯繫，終於回到31年前救了她的部落。再次相見，居民驚喜發現，她已健康長大，不僅成為一名服裝設計師，也擁有幸福美滿的家庭。

她分享，自己始終沒有忘記曾有人救了自己一命，也一直想親自向部落說聲謝謝。當年照顧她的族人曾替她取了一個阿美族名字「HaLo」，這個名字對她而言，不只是稱呼，更象徵與部落之間深厚的情感連結。

「我是這個部落的孩子。」她向族人深情表示，雖然不是在部落長大，但這裡是她生命重新開始的地方，也是她永遠的家。

為感謝部落當年的救命之恩，她此次返鄉特地準備一頭豬與族人分享，依循部落傳統表達感恩，也象徵自己終於完成多年來最大的心願。

參與當天聚會的議員高美珠表示，31年前大家只是希望救活一個孩子，沒想到多年後，她不僅平安長大，還特地回來感謝大家，看到她過得很好，我們真的很欣慰，也覺得當年的付出都值得了。

這場相隔31年的重逢，不只是一次尋根之旅，更見證一份跨越三十多年的恩情。一名曾經被遺棄的嬰兒，在部落的善意與社會的照顧下迎來新人生，如今帶著感恩回到生命起點，也為這段塵封多年的故事，畫下最溫暖的句點。

HaLo（右）返鄉分享31年前獲部落救援的生命故事，並與縣議員高美珠（左）合影，感謝部落給她第二次生命。圖／議員高美珠提供
HaLo（右）返鄉分享31年前獲部落救援的生命故事，並與縣議員高美珠（左）合影，感謝部落給她第二次生命。圖／議員高美珠提供

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