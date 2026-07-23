中央核定高鐵延伸宜蘭總經費3521億元 縣政府：宜蘭準備好了

行政院會今天通過高鐵延伸宜蘭計畫，宜蘭代理縣長林茂盛感謝中央回應鄉親多年期盼，表示「宜蘭準備好了」，對於高鐵特定區設置，包括都市計畫變更、區段徵收等，縣府團隊會全力協助，盼全案如期2037年底順利通車，北宜旅運時間可縮短到20分鐘內，讓縣內產業、觀光旅宿大步向前邁進。

林茂盛說，高鐵延伸宜蘭是北東之間的關鍵交通拼圖，地方鄉親盼望多年也共同努力，感謝行政院聽到地方的意見與需求，全案完工後， 南港至宜蘭的旅運時間縮短至20分鐘，宜蘭正式納入「北北基宜生活圈」，為區域發展注入動能。

「宜蘭準備好了」，林茂盛表示，從交通部鐵道局於2019年11月啟動評估以來，縣府團隊就全力配合。高鐵宜蘭車站特定區攸關地方長遠發展，交通部鐵道局去年2月委託縣府代辦「新訂高鐵宜蘭車站特定區都市計畫（含政策環評）」，整體規畫範圍420公頃，全案由縣益計委員會諮詢小組徵詢委員意見中，內容涵蓋車站專用區、住宅區、商業區及產業專用區，也畫設社會福利設施用地與機關用地，以利未來提供社會住宅及政府機關進駐。

林茂盛說，計畫獲核定後，縣府會持續與中央保持密切合作，讓各項配套措施加速到位。縣都委會將盡快完成相關程序，函報內政部做後續審議。區段徵收的部分縣府已經初步掌握及確定，待都市計畫變更完成後，會依照審議內容提出區段徵收計畫，縣府團隊絕對會全力協助，盼高鐵延伸宜蘭如預期在2037年完工。

他表示，高鐵通車除了有效分流國道5號長期壅塞車潮，解決宜蘭聯外交通問題，也能強化宜蘭與北部都會區的區域產業、觀光及人口交流，吸引外來投資並創造優質就業機會，讓宜蘭的產業，觀光旅宿等，能夠往前邁進。