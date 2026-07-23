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31年前被丟棄地瓜園女嬰 贈部落一頭豬謝救命恩

中央社／ 台東23日電

31年前，東海岸真柄部落阿美族歡慶豐年祭，歡樂氣氛中地瓜園傳出女嬰哭聲，部落合力搶救了她。女嬰長大後辛苦找到救她的部落，日前參加部落豐年祭，並送一頭豬回報救命之恩。

台東縣阿美族部落，從7月起開始舉辦豐年祭，族人招喚各地親友返鄉聚集一起，今年7月18日長濱鄉真柄部落的豐年祭出現一名失散31年的親人，她贈送1頭豬，感謝部落救了她，也慶祝自己終於找到了家。

今年31歲、阿美族名字Halo（哈露）的朱儀圓專程從柬埔寨回台灣，參加長濱鄉真柄部落的豐年祭，她在活動中，拿起麥克風，感謝31年前部落救了她這名棄嬰，她說「這一輩子，我都是這個部落的孩子。」

當地縣議員高美珠今天告訴中央社記者，民國84年的夏天，部落依舊如往年一樣歡喜舉辦豐年祭。然而，在歡樂的氛圍中，卻發生了一段令人心碎、至今仍讓人難以忘懷的故事。

一對狠心的父母，將一名剛出生、臍帶才剛剪斷的女嬰，遺棄在部落一戶人家的地瓜園裡。

她說，正值盛夏，烈日高掛，沒有人知道女嬰究竟被棄置了多久。直到菜園主人一直聽見微弱的哭聲，那聲音細小得像幼貓般，一開始並未特別留意，但哭聲始終斷斷續續地傳來，主人循著聲音前往查看，映入眼簾的景象令人震驚。

「一名剛出生的女嬰，全身仍帶著血跡，臍帶才剛剪斷，孤零零地躺在地瓜園裡」。

高美珠回憶，消息很快透過部落廣播傳開，整個部落的人都趕來關心。大家看到女嬰時，女嬰的身上早已爬滿螞蟻，部分傷口甚至已經生了蛆，令人心疼不已。

當時的現任社區理事長吳桂美第一時間主動替孩子清洗身體，並立即報警，隨後將女嬰送往台東馬偕醫院救治。女嬰幸運撿回一條命，之後被安置到育幼院，在許多人的守護下慢慢長大。

吳桂美今天告訴中央社記者，當時到現場處理的大部分是男性族人，於是由她幫女嬰清洗身體，女嬰全身除了被螞蟻咬傷外，腋下等地方都長了蛆，她邊洗邊掉眼淚「可憐的孩子」。

她說，當時女嬰是用白布包著，留一張紙條，但她忘了紙條寫什麼了，只知道是外地民眾丟棄，不是當地阿美族，發現的農戶幫她取了阿美族的名字Halo。

高美珠說，後來Halo被送到宜蘭的孤兒院，多年來，部落偶爾還是會有人提起這段往事，也總會好奇「那個孩子，現在過得好嗎？」直到今年7月18日，當年的女嬰出現在豐年祭，答案才揭曉。

吳桂美說，Halo從小就一直想知道，當年救了自己的那個部落究竟在哪裡，直到今年Halo的朋友才幫她找到真柄部落，並確定她就是當年的棄嬰，於是Halo趕回來參加今年的豐年祭。

Halo現在是一名服裝設計師，也擁有幸福美滿的婚姻，住在柬埔寨，她透過高美珠告訴中央社記者「此刻已經在返家的路上」。

高美珠說，「每個人的生命故事都不盡相同。願我們都能珍惜生命、珍惜身邊的人也珍惜每一份曾經伸出的善意。因為一個善念，真的可以改變一個人的一生；而一份愛，也足以讓一個曾被遺棄的孩子，終於找到回家的路」。

地瓜 豐年祭 柬埔寨

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