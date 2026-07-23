深化與石垣島交流！基隆市府率團搭「八重山丸號」赴日拓展觀光

基隆往返日本石垣島的客貨輪「八重山丸號」5月28日首航後，重新串聯兩地海上交通，不僅增加旅遊選擇，也為觀光、產業及文化往來帶來新契機。為深化兩地觀光交流，基隆市副市長邱佩琳21日率市府團隊搭「八重山丸號」前往石垣市拜會，就觀光推廣、特色物產、產業鏈結及城市合作等議題交換意見。

石垣市位沖繩縣八重山群島，是當地行政、經濟及觀光中心，擁有豐富海洋資源、自然景觀及獨特島嶼文化，近年積極發展永續觀光、海洋休閒、農漁產業及國際交流。基隆與石垣同樣依海而生、因港而興，在海洋文化、港灣觀光及城市發展上具有許多共通點，也具備良好合作基礎。

未來雙方將以航線為交流平台，串聯旅宿、餐飲、商圈及景點資源，研議旅客優惠及行程合作方案，鼓勵旅客延長停留時間，深入體驗兩座城市特色，進一步帶動觀光人潮與地方消費。

邱佩琳表示，基隆與石垣都是面向大海發展的港灣城市，擁有相近的城市特色及深厚海洋文化。此次率團拜訪，希望透過官方與民間共同參與，讓海上航線不只是交通通道，更成為串聯臺日城市友誼、促進區域發展的重要橋梁。

產業發展處處長蔡馥嚀表示，此次拜會期間，雙方針對旅遊互訪、地方商品推廣、市場拓展及城市行銷等面向進行討論，並期待逐步建立常態合作機制，提升兩市在臺日市場的能見度。

在物產及產業交流方面，雙方將運用節慶、市集、展售會及品牌合作等平台，推動特色農漁產品、伴手禮及地方品牌雙向展售，協助優質商品拓展市場。文化交流部分，將邀請彼此參與代表性活動，包括石垣市「南島星空祭」、「石垣祭」，以及基隆「中元祭」、「老鷹嘉年華」、「鎖管季」及「愛嶼搖滾」等，透過表演、市集及城市行銷，增進市民互動與文化理解。

基隆市副市長邱佩琳21日率市府團隊搭「八重山丸號」5天4夜，前往石垣市拜會交流。圖／基隆市政府提供

基隆市副市長邱佩琳21日率市府團隊搭「八重山丸號」5天4夜，前往石垣市拜會交流。圖／基隆市政府提供

基隆市副市長邱佩琳21日率市府團隊搭「八重山丸號」5天4夜，前往石垣市拜會交流。圖／基隆市政府提供