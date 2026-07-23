台東新生路違建9月開拆！縣府出手清視線死角 打造行人友善道路

為改善台東市區交通環境、提升行人通行安全，縣府宣布，今年9月將針對新生路部分影響交通視線及公共通行的違章建築執行強制拆除，藉此排除道路死角，並配合後續交通標線及人行環境改善工程，打造更安全的用路空間。

縣府表示，近年社會各界愈來愈重視行人安全，改善步行環境已成為各地方政府的重要課題。近年持續盤點市區行人環境問題，針對重點路段進行改善規劃，並透過跨單位現場會勘、交通標線調整等方式，逐步提升道路安全。

新生路部分違章建築因突出道路或遮蔽駕駛視線，不僅影響公共交通，也增加行車及行人穿越道路的風險，因此將依法執行部分拆除作業，清除影響視距的障礙物，為後續交通改善工程預留空間，希望降低事故發生機率，提升整體交通品質。

建設處表示，建築法立法目的在於維護公共安全、交通秩序、公共衛生及市容景觀，違章建築若妨礙公共利益，依法可要求改善或拆除。此次拆除作業，除了改善交通視線，也希望營造更友善的人行空間，讓民眾行走更加安全。

住在新生路附近的林姓市民表示，新生路車流量大，部分路口因建物突出，駕駛轉彎時常看不到來車或行人，尤其上下班時間真的很危險，如果拆除違建能讓視線更好，他贊成，安全還是最重要。

近經營店面的業者則普遍認為，改善交通安全值得支持，但希望縣府能做好事前溝通，如果涉及店家或住戶權益，希望給予充足時間配合，不要讓居民措手不及。