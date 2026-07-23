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最棒的94歲生日禮！台商朱宏濤以母之名捐救護車守護花東
台商朱宏濤長期支持花蓮門諾醫院偏鄉醫療，為了感念母親朱高阿甜辛苦拉拔長大的慈恩，在母親94歲生日前夕，捐出一輛價值280萬元的救護車；昨天家族四代同堂送上生日禮物，讓朱媽媽又驚又喜，車身漆有母親名字的救護車，未來將奔馳縣內，承擔起緊急救護工作。
60多歲的朱宏濤住在台北市新店區，從小因父親長年在外工作，兄弟姊妹6人全由母親朱高阿甜辛苦拉拔長大。他回憶，母親是傳統社會的媳婦，獨力照顧孩子的壓力非常沈重，母親一路走來吃了很多苦。
朱宏濤看在眼裡，對母親只有感恩，也從年輕時就有回饋社會的心，40年前開始就每天投10塊錢到存錢筒，累積到一定金額，就捐給需要的單位，長期從事偏鄉醫療的花蓮門諾醫院，也是他支持的對象。
如今事業有成的朱宏濤還有一個長久以來的心願，就是以母親之名完成一項有意義的捐贈。他去年底得知門諾醫院需要汰換救護車，立即表達想要支持，雖然人在南京，仍克服繁瑣程序，完成匯款作業。
近日是朱高阿甜94歲大壽，家族四代齊聚一堂為她慶生，朱宏濤也揭曉精心準備的生日大禮，讓朱高阿甜露出笑容。朱宏濤說，這分生日禮物代表對母親的愛與感謝，也希望轉化成守護花東偏鄉的堅實力量。
「這不只是一輛救護車，更是跨越數百公里、深藏數10年感念的特別生日禮物」，門諾醫院表示，花東地區地形狹長，救護車每次出勤，都是與時間賽跑，這輛車身寫著「朱高阿甜女士捐贈」的救護車，未來將投入緊急救護、病患轉送與偏鄉醫療的重要任務。
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