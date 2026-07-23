快訊

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

手搖飲機能造飛彈？業者出口俄國竟被當戰略武器

MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！ 敲超前3分彈

聽新聞
0:00 / 0:00

一生必追一次！台東太麻里曙光遇上熱氣球 5千人共賞夢幻晨光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東太麻里熱氣球曙光光雕音樂會清晨登場，5顆熱氣球緩緩立球，吸引逾5千名遊客迎接第一道曙光。記者尤聰光／攝影
台東太麻里熱氣球曙光光雕音樂會清晨登場，5顆熱氣球緩緩立球，吸引逾5千名遊客迎接第一道曙光。記者尤聰光／攝影

2026台灣國際熱氣球嘉年華系列活動持續登場，其中最受矚目的「太麻里曙光光雕音樂會」今天清晨在太麻里曙光園區浪漫登場，吸引超過5千名遊客與民眾摸黑起床、湧入海岸，只為迎接全台第一道曙光。當5顆熱氣球伴隨音樂緩緩完成展球、充氣、立球，再與太平洋升起的朝陽交織成夢幻畫面，讓現場驚呼聲、快門聲此起彼落。

凌晨4點多，天色仍一片漆黑，工作人員開始在草地上展開5顆熱氣球，原本平躺在地面的球體，在大型鼓風機持續送風下逐漸鼓起，接著熊熊火焰自噴火器竄出，伴隨低沉轟鳴聲灌入熱空氣，一顆顆熱氣球慢慢昂首站立。火光映照著夜空，也照亮現場遊客期待的神情，不少人拿起手機全程錄影，深怕錯過這震撼的一刻。

隨著東方天空漸漸由深藍轉為橘紅，太平洋海平面終於露出一道金黃色光芒，全台第一道曙光緩緩升起，熱氣球光雕、悠揚樂聲與燦爛晨曦同時登場，將整個太麻里海岸妝點得如夢似幻，現場民眾紛紛報以掌聲，不少人更感動地互相擁抱、拍照留念。

來自新北的林姓遊客表示，每年元旦都特地追曙光，但總是碰到陰天、下雨或厚雲層，「追了好多年都沒成功，今天終於看到了全台第一道曙光，而且還有熱氣球陪伴，真的太值得了，我覺得還是夏天最好！」

高雄陳姓遊客則說，第一次參加太麻里曙光光雕音樂會，原本只是想看日出，沒想到熱氣球從展球、充氣到立球的過程這麼有臨場感，「尤其火焰噴射的瞬間，配上天色慢慢變亮，真的很震撼，完全超出期待。」

縣府表示，太麻里曙光光雕音樂會是熱氣球嘉年華最具代表性的活動之一，每年都吸引大批民眾前來追逐曙光。今年在好天氣加持下，熱氣球光雕、音樂演出與太平洋日出完美同框，成功為遊客留下今夏最難忘的清晨回憶。

熱氣球從展球、充氣到立球，火焰照亮晨空，現場民眾紛紛拿起手機記錄震撼瞬間。記者尤聰光／攝影
熱氣球從展球、充氣到立球，火焰照亮晨空，現場民眾紛紛拿起手機記錄震撼瞬間。記者尤聰光／攝影

熱氣球 太麻里

延伸閱讀

衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

影／抱著比人還大的月琴追夢 屏東滿州國小二度受邀沖繩演出

快去通霄日落大道 全台最美公路夕陽正中入海就在今天

鋼琴女皇傳奇再臨！阿格麗希11月登台 女兒爆料傅聰竟是父母「牽線人」

相關新聞

一生必追一次！台東太麻里曙光遇上熱氣球 5千人共賞夢幻晨光

2026台灣國際熱氣球嘉年華系列活動持續登場，其中最受矚目的「太麻里曙光光雕音樂會」今天清晨在太麻里曙光園區浪漫登場，吸引超過5千名遊客與民眾摸黑起床、湧入海岸，只為迎接全台第一道曙光。當5顆熱氣球伴隨音樂緩緩完成展球、充氣、立球，再與太平洋升起的朝陽交織成夢幻畫面，讓現場驚呼聲、快門聲此起彼落。

過1年才狂收罰單基隆民眾批搶錢 垃圾、回收物放子母車旁視同違規

基隆市民眾投訴把垃圾、回收物放到環保局設置的子母車旁，也收到亂丟垃圾的罰單，有人4天收到10多張，而且還是去年8到9月間的行為，批環保局「搶錢」。市府環保局表示，把垃圾或回收物放在地上就是違法行為，依規處罰沒有問題，民眾有疑義可以透過意見陳述或提出訴願等行政程序維護權益。

基隆八斗子鎖管季 80攤市集嘗鮮

二○二六基隆鎖管季主題日本月二十五日在八斗子觀光漁港盛大登場，今年集結超過八十攤海味市集、免費小卷試吃、熱血海鮮競標、夜釣體驗、精采舞台演出及總價值超過三萬元的蘋果iPad摸彩好禮，邀民眾走進海洋美食饗宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。