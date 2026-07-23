一生必追一次！台東太麻里曙光遇上熱氣球 5千人共賞夢幻晨光

2026台灣國際熱氣球嘉年華系列活動持續登場，其中最受矚目的「太麻里曙光光雕音樂會」今天清晨在太麻里曙光園區浪漫登場，吸引超過5千名遊客與民眾摸黑起床、湧入海岸，只為迎接全台第一道曙光。當5顆熱氣球伴隨音樂緩緩完成展球、充氣、立球，再與太平洋升起的朝陽交織成夢幻畫面，讓現場驚呼聲、快門聲此起彼落。

凌晨4點多，天色仍一片漆黑，工作人員開始在草地上展開5顆熱氣球，原本平躺在地面的球體，在大型鼓風機持續送風下逐漸鼓起，接著熊熊火焰自噴火器竄出，伴隨低沉轟鳴聲灌入熱空氣，一顆顆熱氣球慢慢昂首站立。火光映照著夜空，也照亮現場遊客期待的神情，不少人拿起手機全程錄影，深怕錯過這震撼的一刻。

隨著東方天空漸漸由深藍轉為橘紅，太平洋海平面終於露出一道金黃色光芒，全台第一道曙光緩緩升起，熱氣球光雕、悠揚樂聲與燦爛晨曦同時登場，將整個太麻里海岸妝點得如夢似幻，現場民眾紛紛報以掌聲，不少人更感動地互相擁抱、拍照留念。

來自新北的林姓遊客表示，每年元旦都特地追曙光，但總是碰到陰天、下雨或厚雲層，「追了好多年都沒成功，今天終於看到了全台第一道曙光，而且還有熱氣球陪伴，真的太值得了，我覺得還是夏天最好！」

高雄陳姓遊客則說，第一次參加太麻里曙光光雕音樂會，原本只是想看日出，沒想到熱氣球從展球、充氣到立球的過程這麼有臨場感，「尤其火焰噴射的瞬間，配上天色慢慢變亮，真的很震撼，完全超出期待。」

縣府表示，太麻里曙光光雕音樂會是熱氣球嘉年華最具代表性的活動之一，每年都吸引大批民眾前來追逐曙光。今年在好天氣加持下，熱氣球光雕、音樂演出與太平洋日出完美同框，成功為遊客留下今夏最難忘的清晨回憶。