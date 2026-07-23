過1年才狂收罰單基隆民眾批搶錢 垃圾、回收物放子母車旁視同違規

基隆市民眾投訴把垃圾、回收物放到環保局設置的子母車旁，也收到亂丟垃圾的罰單，有人4天收到10多張，而且還是去年8到9月間的行為，批環保局「搶錢」。市府環保局表示，把垃圾或回收物放在地上就是違法行為，依規處罰沒有問題，民眾有疑義可以透過意見陳述或提出訴願等行政程序維護權益。

市議員鄭文婷說，服務處近日收到許多民眾陳情，這個月初起陸續收到環保局的罰單，也有陳情人4天收到10幾張，這些違規行為都是發生在去年8、9月間，民眾苦不堪言。

鄭文婷表示，很多地方環保局只放兩台子母車，並沒有設置回收車收取回收物，難道要民眾把在家好好整理的回收物全部跟垃圾一起丟到子母車裡？這種作法到底對政府鼓吹垃圾分類到底有何助益，反倒讓檢舉達人能夠利用這樣的機會來大賺獎金，非常不合理。

黃姓男子表示，他每周都會到安養中心探望家人，順道就放回收物，沒想到多年來的例行公事，現在卻變成致命的罰單，拖延近一年後才收到罰單，以去年一張3600元、今年提高為4800元來算，從去年8月下旬開始開罰到現在為止，總共11個多月，恐會收到45張罰單，累計罰款金額將近20萬元。

鄭文婷說，民眾陳情指出，子母車有時垃圾太多堆積如山，一旦沒有放好往下滑之後掉到地上就會被開罰，不近人情。

基隆市環保局說明，依廢棄物清理法規定，「垃圾」包含一般垃圾、資源垃圾及廚餘，基隆實施垃圾不落地，只要落地就有汙染行為，依法處分沒有問題。

環保局表示，會開單告發都經過審核、查證影片照片、會函請當事人陳述意見。民眾若收到告發處分書有疑義可以透過意見陳述或提出訴願等行政程序維護權益。環保局已增加審查人力，精進行政流程，優化審理時間，並強化宣導與衛教，以兼顧法令執行與民眾權益。

4天收十多罰單基隆民眾批搶錢，垃圾、回收物放子母車旁視同違規。圖／議員鄭文婷提供