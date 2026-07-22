基隆市仁愛區光華地下道因地下道內老舊，長期存在漏水、天花板漆面剝落、牆面磁磚汙損及照明昏暗、雜亂，長期受民眾詬病，市府工務處為徹底解決環境痼疾將進行改造工程，擬將地下道管線拆除、整體地磚壁磚打除、舊有欄杆與燈箱拆解，以及管道間的全面整修成明亮空間。

基隆市政府持續優化市容景觀並提升行人安全，繼孝二路及忠一路地下道改善工程後，工務處針對鄰近成功市場、連結自來街與成功一路的重要通道「光華地下道」辦理環境全面改善工程，8月1日進場施工，工期約4個月，預計11月30日完工。

工務處養護工程科長廖俊育說，光華地下道改善工程不僅是修繕，更翻轉陰暗潮濕的通行環境蛻變成明亮且具現在化的藝術廊道。在基礎工程部分，將針對多處漏水點進行防漏工程檢討，並重新鋪設地磚與設置不鏽鋼截水溝。視覺設計上採用木紋磚、黃色及白色磁磚交錯拼貼牆面，提升美感；天花板則裝設LED鋁殼條燈，提供充足照明並改善視覺明亮度。

廖俊育表示，市府先前已完成忠一路及孝二路地下道改善獲市民肯定，本次光華地下道工程將延續原有設計理念並提出精進方案進行改善，另施工期間為維護市民安全，將採取封閉施工，避免衍生感電等工安危害情事。

他說，施工初期因涉及天花板與地面拆除，難免產生粉塵與噪音，請周遭市民多多諒解。在11月底前完工，提供市民一個明亮、安全、美觀且具無障礙功能的通行動線，持續優化基隆市的行人步行環境。

基隆昏暗雜亂光華地下道，將變身改造為明亮舒適通行空間。圖／基隆市府工務處提供

基隆昏暗雜亂光華地下道，將變身改造為明亮舒適通行空間。圖／基隆市府工務處提供